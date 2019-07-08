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日職／西武獅公布新室內練習場及宿舍　12球團最大球場

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▲日本職棒西武獅新的室內練習場。（圖／翻攝自西武獅網站）

▲日本職棒西武獅新的室內練習場。（圖／翻攝自西武獅網站）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒西武獅今天（8日）發表新的室內練習場及球員宿舍，是日本職棒12支球團中最大的室內練習場，室內練習場緊鄰巨蛋Met Life Dome一壘側，球員比賽結束後，可以馬上到室內球場進行自主訓練。

西武獅為了讓訓練環境更好，2017年開始進行Metlife Dome區域翻新工程，新的室內練習場及球員宿舍是第一期工程，在今年6月完工，西武獅在今天發表。

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▲日本職棒西武獅新的室內練習場。（圖／翻攝自西武獅網站）

▲日本職棒西武獅新的室內練習場。（圖／翻攝自西武獅網站）

新的室內練習場就在Met Life Dome一壘側，比賽結束後，球員可以到室內球場練習，新的室內練習場有4個打擊練習區域、5個牛棚投手練習區，每一個區域的空間都很大，可以讓多個球員同時練習。

完工後的新室內練習場是人工草皮，堪稱12個球團最大室內練習場，都是使用跟Met Life Dome相同的東西，監督在監督室裡面就有窗戶可以看見球員練習狀況。

此外，還有提供球迷觀看練球的地方，二軍教練表示，身為職業球員，就必須要盡可能讓球迷看到，練球時才會緊張。

▲日本職棒西武獅新的室內練習場。（圖／翻攝自西武獅網站）

▲日本職棒西武獅新的室內練習場。（圖／翻攝自西武獅網站）

▲日本職棒西武獅新的室內練習場。（圖／翻攝自西武獅網站）

▲日本職棒西武獅新的室內練習場。（圖／翻攝自西武獅網站）


▲日本職棒西武獅新的室內練習場。（圖／翻攝自西武獅網站）

關鍵字： 日職西武獅
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