世大運／中華女排小組第三落排名戰　碰墨西哥拼本屆最佳名次

▲中華女排。（圖／大專體總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華女排在本屆世大運小組賽被分在C組，雖然擊敗阿根廷，但接連輸給捷克和匈牙利，落入小組第三，無緣晉級8強，將要打9至16名的排名賽，將要對上A組第4位的墨西哥，將要爭取本屆最佳名次。

上屆台北世大運拿下隊史最佳第4名的中華女排，迎來日本籍主帥黑葛原浩二，本屆女排項目共有16支參賽隊伍，共分為四組，每組前2晉級8強，中華女排被分在C組，和捷克、匈牙利、阿根廷同組，小組賽第一場以3比1擊敗阿根廷，但可惜在五局大戰以2比3輸給捷克，碰上排在第一的匈牙利，必須要拿下，才能和捷克爭取小組第二的位置。

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中華女排對上匈牙利，先讓出一局後，雖然在第二局扳回，不過最終仍以1比3（15：25、25：16、19：25、21：25）吞敗，在小組排名第三無緣挺進8強，將落入9至16名的排名賽。

中華女排對手是A組第4位的墨西哥，9日中午12點（台灣時間10日凌晨2點）將要爭取本屆最佳的第9名。中華男排8日則是要進行小組賽最後一場迎戰智利，力拼挺進8強。

女排部分，進入8強的隊伍則有俄羅斯、捷克、日本、德國、巴西、義大利、匈牙利以及加拿大。