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世大運／截至7日　中華隊4金5銀3銅暫排獎牌榜第七

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▲世大運體操，李智凱全能摘銅。（圖／大專體總提供）

▲世大運體操李智凱囊括1金1銀1銅。（圖／大專體總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運賽程持續進行，而截至7日，中華隊已經拿下4金5銀3銅，包括射擊、體操、游泳、桌球、跆拳道都有獎牌入帳，暫時排在獎牌榜第七位，接下來還有射箭、田徑、網球等項目要開始，還有望再衝擊獎牌。

世大運4日展開，第一天中華隊就有獎牌進帳，林穎欣在射擊女子10公尺空氣步槍先拿下銅牌後，蔡儀婷、陳妘筠和林穎欣再拿下銀牌；體操則有李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙參與男子成隊也奪下銀牌，更是台灣參戰世大運以來，第1面體操成隊競賽獎牌。

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▼世大運射擊楊昆弼、劉宛渝一日雙金 。

▲▼ 世大運射擊金牌楊昆弼、劉宛渝 。（圖／大專體總）

中華隊5日一日雙金進帳，來自射擊劉宛渝在女子不定向飛靶金牌，也是隊史在世大運的首面射擊金牌；稍晚的楊昆弼在男子不定向飛靶也射下一金；6日射擊雙金楊昆弼、劉宛渝搭檔在不定向飛靶混雙拿下銀牌；體操李智凱在男子全能再拿銅牌。

6日游泳也傳出捷報，王星皓在男子200混中，以以1分59秒87改寫全國紀錄的成績摘銅，拿下台灣在世大運游泳項目的首面獎牌。7日體操李智凱在鞍馬拿下15.400分的高分，如願奪金完成2連霸、隊友唐嘉鴻也在單槓決賽拿下14.700分，再收穫一面金牌，中華隊本屆在體操橫掃4面獎牌。

▼王星皓在游泳200公尺混合式奪銅。

▲2019年拿坡里世大運，王星皓，200公尺混合式銅牌。（圖／大專體總提供）

稍晚跆拳道蘇佳恩在品勢女單收穫銀牌；桌球則有中華男團廖振珽、彭王維、王泰崴及楊恆韋睽違12年再度摘銀。

截至7日，中華隊目前拿下4金5銀3銅，其中2金出現在射擊、2金則是體操，目前暫時排在獎牌榜第七位。首位是日本的19金11銀10銅、第二位是美國的11金5銀7銅、第三則是大陸的11金4銀0銅、第四的俄羅斯8金15銀20銅、第五的南韓6金7銀9銅，地主義大利以4金8銀12銅排在第六。

而8日即將登場的田徑項目，中華隊在男子200公尺項目中，有台灣最速男楊俊瀚出賽、男子400公尺接力魏泰陞、楊俊瀚、王偉旭、鄭博宇，有望再度添牌。另外在網球以及射箭項目也有機會再度奪牌。

▼桌球中華男團廖振珽、彭王維、王泰崴及楊恆韋摘銀。

▲世大運桌球，中華男團鍍銀，廖振珽、彭王維、王泰崴及楊恆韋。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運
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