龜山5場61分狂攻猛打　MLB CUP少棒賽勇奪二連霸

▲MLB CUP龜山奪冠。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

MLB CUP少棒邀請賽7日冠軍戰，衛冕軍桃園縣龜山國小發揮猛攻，以14安打串連，最終9比0擊敗台中市力行國小，5場比賽狂攻61分，完成二連霸。

龜山2局以11人次展現火力，包括邱澤執行短打形成內野安打推進跑者，再由柯竣恩掃出2分打點安打，接著劉任右、吳振弘、黃浩毓、林佑恩都敲出安打，單局灌進7分奠定勝基，3局上劉任右二壘安打再下一城，5局上也是劉任右安打開路，吳振弘二壘安打再進帳1分。

請繼續往下閱讀...

龜山投手由林芫毅主投3.2局被敲3安打，李誠軒中繼1.2局，再由鄭浩恩接手0.2局，都順利封鎖力行打線。龜山以強攻見長，從U10就能看見競爭力。劉任右前一戰四強賽先發好投，此戰狂攻4安打，貢獻3打點、2得分。

▲MLB CUP龜山劉任右掃4安打。（圖／記者楊舒帆攝）



龜山教練干易哲表示，「球員來球隊學習棒球，一直以來都是打擊出色，有一些球員也是先天反應好，剛好這批球員很多是外縣市來的，練球也很認真，這屆升五年級考體育班的人數超過20人，身材也很好。」他們首度面對有轉播、有觀眾的比賽，能放開來比賽，也讓教練團很欣慰。龜山以21比0、14比0、14比8、3比2、9比0，共5場比賽拿下連勝，勇奪二連霸。

邱澤前一戰四強賽後援登板被安打超前，最後半局反攻頂住壓力敲二壘安打跑回追平分，備受教練干易哲稱讚。他對自己這次在投手丘上表現較滿意，「比較愛當投手，想跟學長宋文華一樣6年級就飆125公里速球。」因看大聯盟比賽而愛上棒球的他，最欣賞王維中，因為總是能三振打者。

柯竣恩冠軍戰滿壘時敲出二壘安打，幫助龜山率先得分打出氣勢，他說，「那時候想著能不能打球打出去，想當英雄，因為覺得很帥。」平時看大聯盟比賽，因為二刀流大谷翔平成為天使隊球迷，他說，「大谷翔平跟我一樣是投打二刀流。」

MLB CUP少棒邀請賽落幕，在暑假期間打造給U10球員專屬舞台，釀酒人吉祥物Bernie Brewer與小球員互動，棒球營與全壘打大賽給球員更多不同的體驗。

▲MLB CUP龜山柯竣恩。（圖／記者楊舒帆攝）

MLB CUP少棒個人獎名單

打擊獎：林佑恩（桃園市龜山）打擊率0.786

全壘打獎：周暉恩（台北市東園）

投手獎：余家凱（台中市力行）2勝，防禦率0