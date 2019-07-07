不斷更新／兄弟先馳得點　1局兄弟1：0富邦

▲王勝偉首打席敲安。（圖／記者張克銘攝）

記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將今（7）日主場迎戰中信兄弟，富邦前2場都以逆轉勝氣走兄弟，今天雙方都推出本土投手先發，兄弟派出廖乙忠；富邦則以陳品學應戰。距離生涯2000安只差1支安打的彭政閔，今天擔任先發第7棒指定打擊。1上兄弟1次保送外加1支安打先馳得點。1局結束，兄弟1：0富邦。

1局上，兄弟進攻，吳東融選到四壞保送，王勝偉中外野一壘安打、跑者上三壘，陳子豪左外野高飛犧牲打帶有1分打點，王勝偉盜二壘失敗遭觸殺，林智勝中外野飛球遭接殺。

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1局下，富邦進攻，張正偉二壘滾地遭刺殺，王正棠中外野一壘安打，胡金龍二壘滾地遭策動雙殺。

廖乙忠在二軍先發11場，繳出8勝2敗，56次三振，防禦率1.48的成績。在二軍有出色的表現，也讓去年還是自主培訓選手的廖乙忠有機會升上一軍。本季在一軍出賽一場，累積6局失4分責失分，吞下敗投。

陳品學本季有2場先發，都是對上Lamigo桃猿，7.2局投球被敲12支安打，包含3發全壘打，丟8分自責分，對戰防禦率9.39。鍾承祐、陳晨威都從陳品學手中開轟過。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒游擊手王勝偉、三棒右外野手陳子豪、四棒一壘手林智勝、五棒中外野手張志豪、六棒左外野手詹子賢、七棒指定打擊彭政閔、八棒捕手黃鈞聲、九棒三壘手岳東華。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒三壘手蔣智賢、六棒左外野守高孝儀、七棒中外野手陳品捷、八棒游擊手陳凱倫、九棒捕手林宥穎。