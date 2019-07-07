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勇士5名重要戰力出走僅補羅素代湯普森　競爭力大跌

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▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士新賽季只剩柯瑞撐場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

今夏「宇宙勇」正式解體，金州軍團在杜蘭特走人之後，因為薪資空間不夠，又送走了多名主力球員，瞬間讓新賽季前景非常堪憂，加上西區其他隊都積極補強，勇士下季戰力目前相比已出現落差。

自由市場開啟第一天，杜蘭特(Kevin Durant)就拋出震撼彈，選擇離開金州轉戰籃網，這舉動也大大影響聯盟格局，儘管目前有著阿基里斯腱斷裂的重大傷病在身，接下來一年將無法出戰，但籃網依舊相當被看好未來能夠衝擊總冠軍。除了KD之外，勇士為了清出薪資空間，另外把老將伊古達拉(Andre Iguodala)送至灰熊，讓戰力大幅降低，同時他們也沒有續留卡森斯(DeMarcus Cousins)，最終「表弟」在7日也改披紫金戰袍，將與詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)一同聯手。

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在主力全部走光之後，勇士也沒有對替補的禁區悍將貝爾(Jordan Bell)報價，讓他轉戰灰狼，同時也讓庫克成為完全自由球員，最終庫克(Jordan Bell)則選擇加盟湖人。現在勇士一口氣走了5名重要的戰力，也意謂著「勇士王朝」正式解體。

因為湯普森(KlayThompson)受到十字韌帶撕裂的傷害，新賽季幾乎一半的賽程都無法出賽，勇士又有5名主力離開，這與他們往年積極補強有很大差別，勇士在今年只有以4年1.17億美元簽下羅素，雖然可以補足湯土森的空缺，但能否適應體系則有待時間考驗。接下來的勇士只剩下柯瑞(Stephen Curry)與羅素帶隊，但隨著勇士的瓦解，西區各隊都大幅補強，包括快艇、湖人、爵士這些隊伍都將陣容大幅升級。▲勇士柯瑞、杜蘭特、格林、卡森斯。（圖／CFP）

▲勇士王朝正式瓦解。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士
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