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LLB青少棒／中華奪冠連十年代表　8月拚世界冠軍七連霸

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▲LLB青少棒亞太區奪冠。（圖／中華棒協提供）

▲LLB青少棒亞太區奪冠。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

LLB次青少棒（Junior League）7日進行冠軍戰，中華隊對戰關島，吳敬恩先發好投及張家豪開轟領軍，以15比1提前5局扣倒獲勝，連10年拿下亞太區代表權，8月11日進軍美國密西根參加世界賽。

中華隊首局由王緯綸安打發威，然後3保送擠回1分，對方又發生失誤添2分，接著連兩保送再追加2分，首局就進帳4分，2局上李勛傑二壘安打帶回1分，吳敬恩安打添1分，之後3保送擠回1分，將比數拉開至7比0。

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中華隊2局下被敲2安打失1分，3局上張家豪、李勛傑安打進帳1分，潘詳淯三壘安打掃回3分，4局上張家豪轟全壘打，李勛傑三壘安打加上滾地球進帳1分，5局上兩保送上壘後，王緯綸安打再進帳1分，最終以15比1獲勝。

總教練黃湋志表示，「今天冠軍戰出戰關島隊，先發投手吳敬恩先發4局，王緯綸封鎖1局，順利拿下冠軍。攻擊方面，李勛傑3安打最突出串連攻勢，前進世界盃。回去希望打擊再加強穩定性，到美國才有機會，投手和守備也要再加強小細節，最後目標是前進美國拿下冠軍。」

中華隊自2010年參加此層級賽事，連續10年拿下亞太區代表權，更從2013年開始拿下六連霸，期間2013年、2016年至2018年為新明國中代表，今年出征世界賽要為中華隊爭取七連霸。

關鍵字： LLB青少棒中華隊李勛傑
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