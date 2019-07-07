大都會總管爆氣摔椅子　怒吼教頭米奇：他X的！

▲大都會總教練米奇。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大都會前陣子才與記者爆紛爭，現在球團內部又是一團烏煙瘴氣。根據《紐約郵報》報導指出，總管瓦格南（Brodie Van Wagenen）在6日球隊輸球後氣到怒摔椅子，並把氣出在教頭米奇（Mickey Callaway）身上。

大都會日前以2比7敗給同區費城人，賽後瓦格南斥責教頭米奇，稱球隊搞砸了迪葛隆（Jacob DeGrom）的好表現，隨後他在會議室暴怒摔了身旁的椅子，並向米奇大聲吼叫：「他Ｘ的去給我參加賽後記者會。」

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「我們作為一名工作人員經常在賽季中與教練及球員會面。」被問到賽後會議暴怒，瓦格南不願多做回應，「我不會向外界說明任何會議細節。」

6月底大都會總教練米奇與老將投手瓦格斯（Jason Vargas），在賽後對紐約媒體發飆惡言相向，引發外界議論，球團很快迅速滅火，並處以兩人各10000美元罰款，這次事件也影響球隊氣氛。

大都會近10場比賽吞了8敗，目前戰績39勝49敗、勝率4成43排國聯倒數第2，距離龍頭勇士差距13場勝差，先前就有消息傳出高層對戰績不滿意，若明星賽後戰績沒有好轉，米奇的教頭大位恐怕不保。

▲大都會總管瓦格南。（圖／達志影像／美聯社）