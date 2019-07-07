運動雲

>

大都會總管爆氣摔椅子　怒吼教頭米奇：他X的！

ETtoday運動雲

▲▼ 大都會總教練，前中職統一獅洋投米奇（Mickey Callaway）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會總教練米奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大都會前陣子才與記者爆紛爭，現在球團內部又是一團烏煙瘴氣。根據《紐約郵報》報導指出，總管瓦格南（Brodie Van Wagenen）在6日球隊輸球後氣到怒摔椅子，並把氣出在教頭米奇（Mickey Callaway）身上。

大都會日前以2比7敗給同區費城人，賽後瓦格南斥責教頭米奇，稱球隊搞砸了迪葛隆（Jacob DeGrom）的好表現，隨後他在會議室暴怒摔了身旁的椅子，並向米奇大聲吼叫：「他Ｘ的去給我參加賽後記者會。」

請繼續往下閱讀...

「我們作為一名工作人員經常在賽季中與教練及球員會面。」被問到賽後會議暴怒，瓦格南不願多做回應，「我不會向外界說明任何會議細節。」

6月底大都會總教練米奇與老將投手瓦格斯（Jason Vargas），在賽後對紐約媒體發飆惡言相向，引發外界議論，球團很快迅速滅火，並處以兩人各10000美元罰款，這次事件也影響球隊氣氛。

大都會近10場比賽吞了8敗，目前戰績39勝49敗、勝率4成43排國聯倒數第2，距離龍頭勇士差距13場勝差，先前就有消息傳出高層對戰績不滿意，若明星賽後戰績沒有好轉，米奇的教頭大位恐怕不保。

▲▼瓦格南。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會總管瓦格南。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大都會米奇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

熱門新聞

衛斯布魯克已和球隊提出交易　雷霆準備結束11年情

湖人痛失雷納德！　2年3000萬火速簽格林完成兩筆續約

湖人1年350萬美元簽下表弟卡森斯　2年約續留朗多

快訊／快艇超猛簽約+交易　雷納德與喬治夢幻合體

世大運／王星皓奪台灣游泳歷史首牌　目標400混達奧運A標再創第一人

中職／LamiGirls去仙台順便探班　王柏融臉紅又驚又喜

讀者回應

﻿

最新新聞

1梅西紅牌阿根廷勝智利奪季軍

2世大運／品勢場地面積縮水

3王柏融本季第70支安打貢獻打點

4馬刺2年2000萬美元簽下小莫里斯

5找國民談蘭登續約　波拉斯開高價

熱門新聞

1衛斯布魯克已和雷霆提出交易

2湖人痛失雷納德！2年3000萬速簽格林

3湖人1年350萬美元簽下卡森斯

4快艇超猛　雷納德與喬治夢幻合體

5世大運／王星皓目標400混達A標

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

桃園市市長鄭文燦談Lamigo轉賣

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

瘦弱女主角「爆槌牆7下」順利逃脫 他狂尻25分嘆：與戰鬥民族的差距
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366