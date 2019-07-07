天使希尼這顆「超慢速曲球」有洋蔥　緬懷已故隊友

▲天使先發左投希尼。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

天使先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs）2日在飯店房間猝死得年27歲，引發球界譁然。天使先發左投希尼（Andrew Heaney）在7日作客太空人之戰，開賽投出一顆超慢曲球來緬懷已故隊友。

此戰首局下希尼面對太空人外野手史普林格（George Springer），投擲了一記精彩的慢速曲球，這顆球正是史凱格斯的招牌球種。為了紀念這位英年早逝的隊友，他也特別在投手丘上寫下史凱格斯的名字。

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Andrew Heaney throws a curveball on his first pitch in honor of Tyler Skaggs. pic.twitter.com/W4PXosi3Wr — Los Angeles Angels (@Angels) July 6, 2019

史凱格斯日前意外在飯店內猝死，目前死因仍在調查當中。這也是天使自1965年以來，第11位被死神帶走生命的球員，其中多半死於車禍意外，同時包括槍殺和自殺等案例。

而史凱格斯過世正好適逢天使大物亞登哈特（Nick Adenhart）逝世10週年。當年22歲的亞當哈特在2009年4月9日對運動家投出6局無失分好投，但就在初登板後幾小時，他與兩名友人被一名酒駕者開車撞死，這起意外車禍一直是天使球迷難以忘懷的傷痛。

此戰希尼主投5局被敲5安失掉2分，送出5次三振以及2次保送，在全場打線僅有4支安打發揮不佳情況下，天使終場以0比4輸球，希尼吞下本季第3敗。太空人先發柯爾（Gerrit Cole）則是先發7局投出9K無失分，奪本季第9勝。

▲天使先發左投史凱格斯猝死得年27歲。（圖／達志影像／美聯社）