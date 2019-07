天使希尼這顆「超慢速曲球」有洋蔥　緬懷已故隊友

▲天使先發左投希尼。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

天使先發投手史凱格斯(Tyler Skaggs)2日在飯店房間猝死得年27歲,引發球界譁然。天使先發左投希尼(Andrew Heaney)在7日作客太空人之戰,開賽投出一顆超慢曲球來緬懷已故隊友。

此戰首局下希尼面對太空人外野手史普林格(George Springer),投擲了一記精彩的慢速曲球,這顆球正是史凱格斯的招牌球種。為了紀念這位英年早逝的隊友,他也特別在投手丘上寫下史凱格斯的名字。

Andrew Heaney throws a curveball on his first pitch in honor of Tyler Skaggs. pic.twitter.com/W4PXosi3Wr