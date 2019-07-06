世大運／中華女排五局大戰捷克遭逆轉　2比3無緣二連勝

▲中華女排擊目前一勝一敗。（圖／大專體總提供）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運排球項目5日登場，男排總共20支隊伍參賽、女排則有16支隊伍。中華女排被分在C組首戰對上阿根廷，以3比1順利拿下首勝，6日對上捷克，原先先下兩局取得聽牌優勢，最終卻遭逆轉，以2比3（25：17、25：21、23：25、14：25、9：15）吞下首敗。

中華女排參戰世大運的U23陣容出征名單和亞俱盃相似，並由目前國家隊日本籍主帥黑葛原浩二帶領，隊長張瓈文重新回到世大運，上屆台北世大運女排拿下隊史最佳的第四名，本次在賽前經歷了挑戰者盃的洗禮後，緊接著世大運賽程，力拼先追平隊史最佳。

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在順利拿下阿根廷的比賽後，中華女排6日對上捷克，第一局就以10：6、12：6、17：8領先，以25：17拿下，第二局開局5：3領先，被追至7平再要回15：11領先，25：21拿下，中華搶先聽牌不過第三局5：7落後，再以23：25遭要回。

第四局中華女排6：4領先，被追至7平、8：11落後，再以14：25讓出，雙方進入五局大戰後，中華女排以9：15遭到逆轉，以2比3吞下首敗，無緣上演二連勝，目前在小組取得一勝一敗，明天將要對上目前排名第一、已經兩勝的匈牙利，力拼晉級前8。