運動雲

>

世大運／中華女排五局大戰捷克遭逆轉　2比3無緣二連勝

ETtoday運動雲

▲▼拿坡里世大運，中華女排擊敗阿根廷 。（圖／大專體總提供）

▲中華女排擊目前一勝一敗。（圖／大專體總提供）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運排球項目5日登場，男排總共20支隊伍參賽、女排則有16支隊伍。中華女排被分在C組首戰對上阿根廷，以3比1順利拿下首勝，6日對上捷克，原先先下兩局取得聽牌優勢，最終卻遭逆轉，以2比3（25：17、25：21、23：25、14：25、9：15）吞下首敗。

中華女排參戰世大運的U23陣容出征名單和亞俱盃相似，並由目前國家隊日本籍主帥黑葛原浩二帶領，隊長張瓈文重新回到世大運，上屆台北世大運女排拿下隊史最佳的第四名，本次在賽前經歷了挑戰者盃的洗禮後，緊接著世大運賽程，力拼先追平隊史最佳。

請繼續往下閱讀...

在順利拿下阿根廷的比賽後，中華女排6日對上捷克，第一局就以10：6、12：6、17：8領先，以25：17拿下，第二局開局5：3領先，被追至7平再要回15：11領先，25：21拿下，中華搶先聽牌不過第三局5：7落後，再以23：25遭要回。

第四局中華女排6：4領先，被追至7平、8：11落後，再以14：25讓出，雙方進入五局大戰後，中華女排以9：15遭到逆轉，以2比3吞下首敗，無緣上演二連勝，目前在小組取得一勝一敗，明天將要對上目前排名第一、已經兩勝的匈牙利，力拼晉級前8。

關鍵字： 世大運中華女排
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

熱門新聞

中職／LamiGirls去仙台順便探班　王柏融臉紅又驚又喜

快訊／快艇超猛簽約+交易　雷納德與喬治夢幻合體

中職／挑戰成功抓雙殺　洪總：原本沒把握

可愛親自招募讓喬治喊賣我！　PG滿意交易爽呼：要回家了

湖人痛失雷納德！　2年3000萬火速簽格林完成兩筆續約

中職／劉玠廷為猿打造一個家　球迷不捨：我們很愛他

讀者回應

﻿

最新新聞

1獅桃園一勝難求　王牌潘威倫出馬

2溫網納達爾挺進16強

3中華女排五局戰捷克　2比3無緣二連勝

4世大運／李智凱體操全能摘銅

5挑戰生涯第8冠　小威輕鬆進16強

熱門新聞

1LamiGirls探班　王柏融臉紅驚喜

2快艇超猛　雷納德與喬治夢幻合體

3挑戰成功雙殺　洪總：原本沒把握

4可愛親自招募喬治　PG開心喊回家

5湖人痛失雷納德！2年3000萬速簽格林

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

桃園市市長鄭文燦談Lamigo轉賣

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瘦弱女主角「爆槌牆7下」順利逃脫 他狂尻25分嘆：與戰鬥民族的差距

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366