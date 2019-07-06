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世大運／中華男排四局戰捷克　惜遭1比3吞下首敗明碰香港

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▲▼ 拿坡里世大運，中華男排vs捷克 。（圖／大專體總提供）

▲中華男排不敵捷克 。（圖／大專體總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運排球項目5日登場，男排共有20支隊伍參賽、女排則有16支隊伍。中華男排首戰對上烏克蘭五局搶下首勝後，6日對上捷克，雙方鏖戰四局，中華男排以1比3（23：25、18：25、26：24、21：15）落敗，無緣二連勝。

本屆中華男排U23隊國家隊二隊，陣容多和亞俱盃相似，身為亞運和上屆世大運班底的學長吳宗軒、蘇厚禎、石修智領軍，由目前國家隊塞爾維亞籍主帥Branislav MORO帶領，首戰對上烏克蘭，最終中華男排以3比2搶下首場勝利。

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回顧上屆世大運男排僅拿下第12位，不過這也是吳宗軒最後一屆的世大運，希望能夠帶領學弟拼出好成績，抵達世大運之前也特別移訓塞爾維亞，在拿下首場勝利後，緊接著對上捷克，第一局以23：25讓出，第二局遭到18：25，讓捷克先聽牌。

▲▼ 拿坡里世大運，中華男排vs捷克 。（圖／大專體總提供）

第三局中華4：5落後追至7平並一分反超，雙方緊咬比分在一分之差，中華10：12落後但又追到22：21反超，被追至23、24平手，中華隊24：23後連下2分26：24扳回一城，硬是將戰局帶入第四局，第四局中華5：7落後9：6要回領先，但很可惜被反超以21：25讓出。

中華男排以總局數1比3輸給捷克，明天將要對上香港，目前分組第一為捷克兩勝6積分、中華隊1勝1敗2積分暫時在第二，烏克蘭、智利完賽一場，香港則還未出賽。

本屆男排項目共有20支參賽隊伍，中華隊被分在A組，與烏克蘭、捷克、香港、智利同組；B組則有俄羅斯、葡萄牙、韓國、美國、大陸；C組有伊朗、巴西、法國、加拿大、波蘭；D組為日本、阿根廷、瑞士、墨西哥、義大利，進行循環賽，每組前兩名能夠晉級8強。

▲▼ 拿坡里世大運，中華男排vs捷克 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運中華男排
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