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日職／王柏融雙安破低潮　跑回致勝分回本壘拍手叫好

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs廣島鯉魚熱身賽,日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿6日繼續作客樂天金鷹，先發第5棒左外野手，此戰敲雙安突破低潮，還在9局上關鍵安打後跑回唯一1分，是火腿以1比0獲勝的關鍵。

火腿1局上面對樂天先發美馬學，兩出局後近藤健介、中田翔安打，王柏融獲得四懷保送，不過下一棒清宮幸太郎被三振，留下滿壘殘壘。2局上石井一成安打後，西川保送遙輝保送形成一、二壘有跑者，仍留下殘壘。

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火腿3局上進攻，近藤健介、中田翔都以滾地球出局，王柏融第二打席登場，與美馬學纏鬥到滿球數被三振，連14打席無安打，火腿與樂天以0比0平手。火腿此戰採投手車輪戰，堀瑞輝投2局無失分，金子弌大接替3局也順利壓制，樂天先發投手美馬學前5局被敲出3支安打無失分，5局結束雙方仍以0比0平手。

火腿6局上進攻，中田翔被三振，王柏融第三打席再度對決美馬學，王柏融敲出安打，終結連14打席無安打低潮。不過下一棒清宮幸太郎敲雙殺打無功而返。

雙方一路僵持到9局上，樂天派出終結者松井裕樹登板，中田翔敲二壘飛球出局，王柏融掃出中外野穿越安打帶動攻勢，杉谷拳士代打選到保送，横尾俊建代打敲高飛犧牲打，將王柏融送上三壘，下一棒清水優心安打，王柏融跑回突破僵局的第1分，回本壘後馬上開心地拍手叫好。9局下火腿派出石川直也關門，順利守住，火腿最終就以1比0獲勝。

王柏融此戰在第三打席敲出安打突破連14打席無安打低潮，然後9局上又敲出關鍵安打跑回致勝分，4打數2安打，打擊率略升至0.285。火腿採投手車輪戰，金子弌大中繼4局飆7K表現最出色，8局下玉井大翔臨危登板，投0.1局化解危機成為勝投，石井一也投1局守住勝利，拿下本季第4次救援成功。

關鍵字： 王柏融火腿日職
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