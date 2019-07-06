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湖人痛失雷納德！　2年3000萬火速簽格林完成兩筆續約

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▲暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林加盟湖人。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

幫助暴龍奪得隊史首冠的雷納德（Kawhi Leonard）6日宣布加入快艇不久，原本被看好的湖人立即採取應變策略，馬上和自由市場後衛格林（Danny Green）簽下2年3000萬美元合約，兩人將在新賽季成為敵人。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，在雷納德宣布加入快艇之後，格林先在社群網站上表達祝福，隨後宣布自己將加盟「紫金軍團」，表示「湖人我來了！」

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32歲的格林和雷納德曾在馬刺共事7年，今年球季兩人一同在暴龍攜手作戰，幫助球隊奪得24年來首座總冠軍。格林上季場均貢獻10.3分、4籃板，平均每場能砍進2.5顆三分球，是暴龍陣中重要的先發主力。

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德宣布加入快艇隊。（圖／達志影像／美聯社）

就在湖人傳出簽下格林消息後，紫金小將庫茲馬（Kyle Kuzma）立即在社群網站Twitter上歡迎格林加盟，寫下「DG！@Danny Green」。

根據《ESPN》報導，湖人在跟格林達成2年3000萬美元合約協議後，接著續約中鋒麥基（JaVale McGee）以及後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），目前大約還剩下1160萬美元左右的薪資空間。

31歲的麥基上季打出生涯年，出賽75場包含62場先發，場均繳出12分、7.5籃板和2次阻攻，得分寫下生涯新高。另外，場均上場22.3分鐘也是自2011-12賽季以來的新高。至於26歲的卡德威爾波普上季出賽82場，其中先發23場，平均每場得11.4分，抓下2.9顆籃板、1.3助攻。

▲湖人麥基。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人續約麥基。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 湖人雷納德格林
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