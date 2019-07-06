不斷更新／江辰晏對決李茲　統一、桃猿先發名單

▲統一推出江辰晏全力止敗。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊6日客場挑戰Lamigo桃猿，統一近期吞下一波8連敗、對戰桃猿也是8連不勝。此戰，一勝難求的統一派出本土左投江辰晏全力止敗，而桃猿則由洋投李茲（Radhames Liz）掛帥先發，力拚下半季二連勝。

江辰晏本季12場先發，戰績4勝4敗，防禦率4.02、WHIP值1.45，本季碰過桃猿4場，吞1敗，對戰防禦率6.16，對戰被打擊率0.317，曾被陳晨威、朱育賢、林泓育敲過全壘打。

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▲Lamigo桃猿李茲。（圖／記者李毓康攝）

李茲本季16場出賽，戰績6勝4敗1中繼2救援成功，防禦率3.48、WHIP值1.32，本季碰過統一5場，取得1勝2敗，對戰防禦率3.72，對戰被打擊率0.212，曾被郭阜林、楊家維敲過全壘打。

統一先發名單，第一棒中外野手羅國龍、第二棒二壘手陳重廷、第三棒左外野手蘇智傑、第四棒指定打擊潘武雄、第五棒三壘手郭阜林、第六棒捕手陳重羽、第七棒一壘手高國慶、第八棒右外野手朱元勤、第九棒游擊手林祖傑。

桃猿先發名單，第一棒中外野手陳晨威、第二棒三壘手林立、第三棒右外野手藍寅倫、第四棒捕手林泓育、第五棒一壘手朱育賢、第六棒指定打擊廖健富、第七棒二壘手郭嚴文、第八棒左外野手張閔勛、第九棒游擊手林承飛。