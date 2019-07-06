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洋基最肖想交易薛茲爾　國民沒意願：他是球隊門面

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▲▼薛茲爾（Max Scherzer）熊貓眼（圖／達志影像／美聯社）

▲國民王牌薛茲爾（Max Scherzer）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）目標在交易大限補強先發輪值，願意不顧一切追求國民王牌薛茲爾（Max Scherzer），但國民隊完全沒有放人的意思，總管瑞佐（Mike Rizzo）表示，他是國民的門面。

國民目前戰績45勝41敗、勝率5成23，在國聯東區排第2，落後龍頭勇士隊6場勝差，重新看見季後賽希望。「對於我們來說，無論我們在戰績榜上處於什麼位置，我們都需要改變經營方針才會考慮做出交易。」瑞佐表示。

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儘管王牌薛茲爾交易傳聞不斷，但國民再一次向外界表示球團暫時沒有交易的計畫，瑞佐說：「對我們來說，他就是球隊的門面，也是球隊最敬愛的大將，他是這個球隊的底氣。」

洋基目前的先發輪值防禦率4.22在美聯排第5、全大聯盟排名第10。老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）表示，願意花超過2億4600萬美元的最高豪華稅門檻，讓凱許曼將不顧一切想要網羅薛茲爾。

薛茲爾近10個球季都能先發30場以後，並奪下3次賽揚獎和4次勝投王，今年18場先發繳出8勝5敗、防禦率2.43成績，122.1局送出170次三振，有非常高的機率在國聯三振王完成四連霸。他的生涯防禦率僅有3.19，2224局就送出多達2595次三振。

關鍵字： 洋基國民薛茲爾
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