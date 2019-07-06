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「蝴蝶球」還是難受中職青睞　蔡易廷明年恐最後一次追夢

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▲▼2019中華職棒新人球員測試會,蔡易廷。（圖／記者季相儒攝）

▲蔡易廷今年也參與2019中華職棒新人球員測試會。（圖／記者季相儒攝）

記者顏如玉／台北報導

第二度挑戰中職測試的「蝴蝶球」投手蔡易廷，今年卻在測試會就落選，似乎也代表中職不那麼喜愛「怪投」，蔡易廷表示，明年他會考慮再挑戰一次，「我會用最好的狀態去選，若還是沒有人要，表示人家對你沒什麼興趣，那我應該就會留在業餘隊了。」

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今年中職測試會，蔡易廷再度投入，並在天氣不錯的情況下，面對7名打者投出2次三振，最快球速104公里，但最終卻沒有獲得球團青睞推薦，而最終的選秀投手中，也僅文化大學的下勾投手張喜凱為「怪投」，對於中職較少「特別」的投手，前職棒球星曹竣崵認為，就球團立場來說，應該會比較喜歡這類型的投手。

「就職棒立場，我認為怪異的投手反而應該受到青睞，因為職棒就是一場表演，需要話題，所以怪投應該更得到球團的信賴，這對球員來說也是件好事。」，但曹竣崵話鋒一轉，認為有好事當然也會有比較不好的一面，「但若我是投手教練，我不會投蝴蝶球，我要怎麼去指導他？如何讓他更加提升？也是教練會去思考而怯步不選的原因。」

▲ 曹竣崵。（圖／記者張克銘攝）

▲ 曹竣崵。（圖／記者張克銘攝）

蔡易廷效力崇越隼鷹的總教練吳思賢，談及自己的子弟兵表示，蝴蝶球若真的有所發揮，會讓打者非常難以掌握，「所以我第一眼看到他的時候我就很喜歡他，若是他在直球、蝴蝶球中變化，速差就會讓打者難以對付。」

不過吳思賢也坦言，蔡易廷在控球和情緒上還需要再沈穩，「我一直提醒他，控球一定要好，控不好會很難投，控得好打者就會很難打。另外就是他的情緒，畢竟他還很年輕，在投不進的時候他就容易有比較大的反應，會影響到他的投球，或是裁判也會影響到他，這一點他也要小心。」

第二度挑戰中職還是沒能獲得青睞，蔡易廷坦言失落是難免的，但明年還是會考慮再投入一次，「這一年來慢慢提升我的速度，希望蝴蝶球能提到均速120公里，明年用最好的狀態去選，若還是沒有人要，表示人家就是對你沒興趣，之後就待在業餘吧。」

關鍵字： 蔡易廷蝴蝶球中職選秀
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