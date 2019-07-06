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溫網／波蘭新星搶下一盤無礙　喬科維奇12度挺進16強

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▲溫網，喬科維奇(Novak Djokovic)。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫網，喬科維奇生涯第12度挺進16強。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

挑戰生涯第5座溫網冠軍的球王喬科維奇(Novak Djokovic)，第三輪面對世界第48的波蘭新星胡爾卡奇(Hubert Hurkacz)，雖然失掉第二盤，但最終仍以盤數3比1贏球挺進16強，強勢朝衛冕邁進。

喬科維奇與胡爾卡奇不久前才在法網相遇，當時喬科維奇以6比4、6比2、6比2輕鬆奪勝，不過如今兩人再度交手，胡爾卡奇第一盤就給喬科維奇帶來不少麻煩，雙方互相保發到5比5，喬科維奇才在第11局破發，並以7比5先下一城，不過此盤喬科維奇就發生了13個非受迫性失誤，比胡爾卡奇11次還多。

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第二盤同樣也是兩人互相保發到5比5，還一度來回拍達到29拍，而胡爾卡奇先來到6比5領先，第12局喬科維奇發球局被胡爾卡奇追上，驚險化解2個盤末點才守住進入搶七，雙方拚到5比5後，胡爾卡奇破發後連下2分，成功扳回一盤，同時也是喬科維奇本次溫網首度被對手搶下一盤。

第三盤喬科維奇率先破發來到3比0，迅速以6比1再下一城，第四盤「球王」率先破發取得領先，雖然胡爾卡奇後來保發追到4比5，可惜難以延續氣勢，喬科維奇以6比4再拿一盤奪勝，挺進16強。

賽後喬科維奇特別稱讚了年輕世代的選手非常有韌性，認為其實對方也值得奪勝。明天喬科維奇對手將是18歲的加拿大奧格阿里辛(Felix Auger-Aliassime)及法國21歲亨伯特(Ugo Humbert)之間的勝方，兩人也都相當年輕，對此喬科維奇也笑說，「希望他們不要那麼快取代我。」

關鍵字： 溫網喬科維奇胡爾卡奇
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