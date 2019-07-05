溫網／澳洲壞小子承認故意打納達爾：我為什麼要道歉？

▲澳洲「壞小子」基爾喬斯。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)在溫網的第二輪遭遇澳洲「壞小子」基爾喬斯(Nick Kyrgios)，最終苦戰4盤勝出、生涯10度挺進32強，不過此役發生一點小插曲，賽後基爾喬斯坦承自己在比賽中試圖將球往納達爾胸口打，「但我為什麼要道歉？」

基爾喬斯是澳洲新一代男單好手，雖然排名43，但對「四大天王」都有獲勝紀錄，不過最為人所知的是他的脾氣相當火爆，在此役對上納達爾時，就一度因抱怨裁判而爆粗口被警告。此外，更有爭議的是，基爾喬斯在一次回球時刻意將球往納達爾身上打，雖然納達爾即時閃避，但仍免不了打中納達爾。

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比賽中不小心打到對手是難免的事，但賽後記者會當記者向基爾喬斯問及此事，表示會不會後悔沒向納達爾道歉時，基爾喬斯卻一臉莫名其妙，「為什麼我要道歉？」

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▲基爾喬斯賽後記者會。

「為什麼我要道歉？我贏了那一分！」基爾喬斯一開始先說自己沒有要打納達爾的意思，那一球是打到了球拍，「這傢伙拿過多少次大滿貫、銀行存款有多少？我認為他經得起這一球，我不會道歉。」，接著基爾喬斯又承認，那一球就是針對納達爾，「我想要擊中他的胸口，反正他擋得住。」

對於基爾喬斯的「故意」，納達爾認為不會為他帶來困擾，只是自己不喜歡他這樣瘋狂的打球方式，「這對線審、對觀眾來說都很危險，我知道怎麼閃躲，但他們不知道，而且你甚至不知道球會往哪裡跑，要是打到眼睛之類的部位那就出事了。」

納達爾擊敗基爾喬斯收下個人生涯在溫網的第50場勝利，並是大滿貫第262勝，晉級32強後，將對上法國名將頌加(Jo-WilfriedTsonga)。