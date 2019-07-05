溫網／謝淑薇打法刁鑽非主流　捷克前球后：不喜歡和她打球

▲普莉絲可娃談謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

謝淑薇在溫網的第三輪，將面對大會第3種子、來自捷克的前球后普莉絲可娃(Karolina Pliskova)，賽前這位「前球后」談及對謝淑薇的想法，表示不喜歡和她一同訓練的感覺，「可能因為我更喜歡更球風較為主流的人打球吧。」

謝淑薇本次溫網首戰就碰到前法網冠軍歐絲塔潘寇(Jelena Ostapenko)，接著又力退比利時老將弗利普肯斯(Kirsten Flipkens)挺進32強，將對上普莉絲可娃，雙方目前交手過2次，兩人各有1勝，不過最近一次在杜拜公開賽相遇時，由謝淑薇以2比1奪勝，而草地賽事則將是兩人首度交手。

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談及謝淑薇，普莉絲可娃直言是相當不好對付的對手，「我們打過比賽，但我不喜歡和她訓練，可能因為我更喜歡更球路叫大眾化的球員打吧。」

普莉絲可娃表示，謝淑薇球風刁鑽難以對付，「去年她在這裡(溫網)就擊敗過很厲害的選手，我記得她打敗了哈勒普(Simona Halep)，但我想我打得夠快，她也沒有太多辦法來對付我，當然我也知道，若是給她機會，她勢必會變得更加危險。」

謝淑薇除了單打，雙打成績也相當不賴，普莉絲可娃說，「她很會打網前，很會打一些和別人不一樣的球，但我不會讓她有太多主動權，我就是要把節奏掌握在手裡就好，尤其我的發球局，我會表現得更好。」