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港口盃中華隊名單出爐　魏碩成、鄭浩均等6大學投手入列

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▲2019春季聯賽遠東科大投手魏碩成。（圖／中華棒協提供）

▲魏碩成。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

中華棒協成棒選訓會議今(28)日於本會召開選訓會議，遴選2019年美國大學明星隊交流賽與荷蘭港口盃兩項賽事中華隊名單，總教練李盈南依據2018年爆米花、2019年業餘明星隊抗賽以及甫結束的108年全國成棒甲組春季聯賽中，遴選出最後名單，其中因美國大學明星隊為26人出賽，港口盃為24人，因此選訓委員會也通過李盈南提出增加兩位年輕投手陽杰恩與蔡易廷加入美國大學明星隊中華代表隊名單。

李盈南總教練表示：業餘中華隊一直都有很好的傳統，這次名單也特地把新舊名單調整，希望比較資深的選手發揮母雞帶小雞，讓中華隊的傳統與凝聚力傳承，也希望透過這兩項賽事磨練今年10月亞錦賽的可用之兵。

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美國大學明星隊交流賽將於7/9起至12日於台體大進行，而港口盃則於7/13至22日於荷蘭鹿特丹舉行。中華隊預訂於6/16報到，於6/17展開集訓。

投手有6名大學生，包括備受職棒球探關注的江國豪、蘇俊璋、魏碩成及鄭浩均，及抗韓英雄吳昇峰領軍的5位社會隊投手，捕手有前富邦悍將捕手陽忠辰（原名陽冠威），內野手包含林瀚等5名社會隊好手加上輔大重砲黃柏豪，外野手則都是社會隊班底，沒有大專生。

中華隊名單

投手

黃健隆（合作金庫）
王政浩（合作金庫）
吳昇峰（合作金庫）
蔡偉凡（臺灣電力）
謝柏賢（臺灣電力）
鄭智鴻（崇越隼鷹）
朱益生（臺北市大）
江國豪（臺灣體大）
鄭浩均（國立體大）
蘇俊璋（文化大學）
魏碩成（遠東科大）
陽杰恩（文化大學）
蔡易廷（崇越隼鷹）

捕手

黃佳瑋（合作金庫）
陽忠辰（崇越隼鷹）
黃韋銘（臺灣電力）

內野手

林瀚（合作金庫）
高育瑋（合作金庫）
王薪權（崇越隼鷹）
陳偉志（臺灣電力）
廖俊凱（臺灣電力）
黃柏豪（輔仁大學）

外野手

楊振裕（合作金庫）
柯景瀚（合作金庫）
陳皓禎（崇越隼鷹）
蔡智榆（臺灣電力）

關鍵字： 中華隊陽忠辰
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