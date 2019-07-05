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世大運／中華男排五局大戰退烏克蘭　3比2驚險奪下首勝

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▲中華男排吳宗軒。（圖／記者張克銘攝）

▲中華男搶下首勝。（圖／資料照／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運排球項目5日登場，男排共有20支隊伍參賽、女排則有16支隊伍。中華男排由目前國家隊塞爾維亞籍主帥Branislav MORO帶領，首戰對上烏克蘭，雙方上演五局大戰，最終中華男排以3比2（25：22、15：25、22：25、25：17、15：13）搶下首場勝利。

本屆中華男排U23隊國家隊二隊，陣容多和亞俱盃相似，身為亞運和上屆世大運班底的學長吳宗軒、蘇厚禎、石修智領軍，回顧上屆世大運男排僅拿下第12位，不過這也是吳宗軒最後一屆的世大運，希望能夠帶領學弟拼出好成績，抵達世大運之前也特別移訓塞爾維亞。

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本屆男排項目共有20支參賽隊伍，中華隊被分在A組，與烏克蘭、捷克、香港、智利同組；B組則有俄羅斯、葡萄牙、韓國、美國、大陸；C組有伊朗、巴西、法國、加拿大、波蘭；D組為日本、阿根廷、瑞士、墨西哥、義大利，進行循環賽，每組前兩名能夠晉級8強。

中華男排5日首戰烏克蘭，雙方上演五局大戰，中華男排先以25：22拿下首局後，遭到烏克蘭以15：25扳平，第三局再以22：25丟掉，讓烏克蘭先取得聽牌，不過第四局再以25：17將戰線帶至第五局，第五局大戰，雙方戰至12、13平手後，中華男排連拿2分先搶下第15分，以15：13拿下五局，總局數以3比2收下首勝。

中華男排首場比賽就上演五局，隊長吳宗軒攻下全場最多的23分。中華男排接下來每天都有賽程，明天先對上捷克、接著要碰上香港、智利，要力拼小組前二晉級8強。

關鍵字： 世大運中華男排
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