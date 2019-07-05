運動雲

>

不斷更新／兄弟攻勢串聯先馳得點　3局結束兄弟1：0富邦

ETtoday運動雲

▲▼中信兄弟,詹子賢全壘打。（圖／記者季相儒攝）

▲詹子賢2上貢獻二壘安打。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將5日主場迎戰中信兄弟，這是下半季首戰，兩邊都推出洋投先發，兄弟由萊福力掛帥先發；富邦則由包林傑應戰。1上包林傑連續飆出3次三振。1下萊福力也送出2張老K。2上兄弟靠著安打外加保送以及對手守備失誤攻下1分。3局結束兄弟1：0富邦。

1局上，兄弟進攻，王威晨遭到三振，王勝偉遭到三振，彭政閔遭到三振。

請繼續往下閱讀...

1局下，富邦進攻，張正偉左外野飛球遭接殺，王正棠遭到三振，胡金龍遭到三振。

2局上，兄弟進攻，陳子豪選到四壞保送，詹子賢中左外野二壘安打、跑者上三壘，張志豪三壘上空飛球遭接殺，曾陶鎔二壘反彈球造成野手失誤、三壘跑者回本壘得分，黃鈞聲遭到三振，投手牽制抓到曾陶鎔觸殺在二壘前。

2局下，富邦進攻，林益全選到四壞保送，蔣智賢二壘反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，林哲瑄二壘後方飛球遭接殺，陳品捷打穿游擊防線一壘安打，李宗賢三壘滾地遭刺殺。

3局上，兄弟進攻，岳東華遭到觸身球，王威晨遭到三振，投手牽制一壘手發生接球失誤跑者上二壘，王勝偉游擊滾地遭刺殺、跑者上三壘，彭政閔右外野飛球遭接殺。

3局下，富邦進攻，林宥穎二壘滾地遭刺殺，張正偉三壘平飛球遭接殺，王正棠二壘反彈球遭刺殺。

萊福力本季16場出賽、13場先發，拿下3勝7敗，防禦率3.38的成績。對戰富邦4場，拿下1勝2敗，防禦率4.15。本季曾被胡金龍敲過全壘打，林哲瑄對戰萊福力10打數7安打。

包林傑本季4場先發，有2勝1敗，防禦率3.48。對戰兄弟2場，投了11局，拿下1勝，對戰防禦率1.64。在16日面對兄弟時，完投9局飆出10次三振，沒有四死球完封勝。王威晨面對包林傑6打數3安打，陳子豪、詹子賢也有4打數2安打表現，是兄弟陣中打包林傑最好的打者。

中信兄弟先發打線如下，一棒三壘手王威晨周思齊、二棒游擊手王勝偉、三棒一壘手彭政閔、四棒右外野手陳子豪、五棒左外野手詹子賢、六棒中外野手張志豪、七棒指定打擊曾陶鎔、八棒捕手黃鈞聲、九棒二壘手岳東華。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒三壘手蔣智賢、六棒中外野手林哲瑄、七棒左外野手陳品捷、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手林宥穎。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟富邦悍將
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

溫網／謝淑薇打法刁鑽非主流　捷克前球后：不喜歡和她打球

中職／桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

大聯盟生涯新頁！王維中2.1局無失分奪首勝

ABL／夢想家總教練穆雷轉戰巴林　阿提諾也離隊

中職／味全龍打響狀元名號　劉基鴻衝破「阿甘障礙」？

艾利斯有意重返NBA　已在達拉斯等待5隊測試

讀者回應

﻿

最新新聞

1廖健富、林立開轟　3局桃猿4：0統一獅

2兄弟先馳得點　3局兄弟1：0富邦

3少棒奪冠　小馬三級大滿貫征世界

4劉育辰努力　高國慶：有默契就順

5李振昌最快下週歸隊　楊志龍再等等

熱門新聞

1溫網普莉絲可娃談謝淑薇

2桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

3王維中2.1局無失分　大聯盟首勝

4夢想家穆雷、阿提諾離隊

5味全龍狀元　劉基鴻破阿甘障礙？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366