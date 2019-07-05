不斷更新／兄弟攻勢串聯先馳得點　3局結束兄弟1：0富邦

▲詹子賢2上貢獻二壘安打。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將5日主場迎戰中信兄弟，這是下半季首戰，兩邊都推出洋投先發，兄弟由萊福力掛帥先發；富邦則由包林傑應戰。1上包林傑連續飆出3次三振。1下萊福力也送出2張老K。2上兄弟靠著安打外加保送以及對手守備失誤攻下1分。3局結束兄弟1：0富邦。

1局上，兄弟進攻，王威晨遭到三振，王勝偉遭到三振，彭政閔遭到三振。

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1局下，富邦進攻，張正偉左外野飛球遭接殺，王正棠遭到三振，胡金龍遭到三振。

2局上，兄弟進攻，陳子豪選到四壞保送，詹子賢中左外野二壘安打、跑者上三壘，張志豪三壘上空飛球遭接殺，曾陶鎔二壘反彈球造成野手失誤、三壘跑者回本壘得分，黃鈞聲遭到三振，投手牽制抓到曾陶鎔觸殺在二壘前。

2局下，富邦進攻，林益全選到四壞保送，蔣智賢二壘反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，林哲瑄二壘後方飛球遭接殺，陳品捷打穿游擊防線一壘安打，李宗賢三壘滾地遭刺殺。

3局上，兄弟進攻，岳東華遭到觸身球，王威晨遭到三振，投手牽制一壘手發生接球失誤跑者上二壘，王勝偉游擊滾地遭刺殺、跑者上三壘，彭政閔右外野飛球遭接殺。

3局下，富邦進攻，林宥穎二壘滾地遭刺殺，張正偉三壘平飛球遭接殺，王正棠二壘反彈球遭刺殺。

萊福力本季16場出賽、13場先發，拿下3勝7敗，防禦率3.38的成績。對戰富邦4場，拿下1勝2敗，防禦率4.15。本季曾被胡金龍敲過全壘打，林哲瑄對戰萊福力10打數7安打。

包林傑本季4場先發，有2勝1敗，防禦率3.48。對戰兄弟2場，投了11局，拿下1勝，對戰防禦率1.64。在16日面對兄弟時，完投9局飆出10次三振，沒有四死球完封勝。王威晨面對包林傑6打數3安打，陳子豪、詹子賢也有4打數2安打表現，是兄弟陣中打包林傑最好的打者。

中信兄弟先發打線如下，一棒三壘手王威晨周思齊、二棒游擊手王勝偉、三棒一壘手彭政閔、四棒右外野手陳子豪、五棒左外野手詹子賢、六棒中外野手張志豪、七棒指定打擊曾陶鎔、八棒捕手黃鈞聲、九棒二壘手岳東華。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒三壘手蔣智賢、六棒中外野手林哲瑄、七棒左外野手陳品捷、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手林宥穎。