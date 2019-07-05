加里納利PK粉絲 AR三分球大賽　簽名球大放送

▲加里納利（Danilo Gallinari）與溜馬隊吉祥物Boomer訪台。（圖／國泰金控提供）

記者潘泓鈺／台北報導

洛杉磯快艇義大利籍前鋒，加里納利（Danilo Gallinari）旋風訪台替國泰NBA3x站台。 5日台灣和粉絲在KOKO LAB話題空間內，大玩AR遊戲PK 30秒三分球大賽及20秒胯下運球，並且大方放送簽名球。

國泰金控與NBA合作邁入第九年，今年繼3月的路易斯（Rashard Lewis）、4月的艾倫（Ray Allen）、 6月的莫寧（Alonzo Mourning）之後，快艇隊射手加里納利也於7月3日正式訪台，5日來到國泰KOKO LAB「初心籃球場」，體驗最新潮的AR籃球遊戲，與粉絲們一起同樂。

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來自義大利的加里納利，曾榮獲義大利籃球甲級聯賽的最有價值球員，並在2015年效力於金塊期間，攻下生涯新高的47分，創下義大利籍球員，在NBA的單場最高得分記錄。本季效力洛杉磯快艇，繳出平均19.8分、6.1籃板及2.6助攻的成績。這次難得來台，也帶上了溜馬隊吉祥物Boomer，兩位NBA紅人一抵達KOKO LAB，就受到粉絲們的熱烈歡迎，Boomer展現運動才華和喜劇天份，把敏感、有活力的貓的形象完美詮釋，逗得全場哈哈大笑，而加里納利一開場就用中文打招呼，展現出超親民的一面。



KOKO LAB也用心準備了台灣知名藝術家Kingson繪製的安全帽，以加里納利的生肖龍為設計主軸，搭配快艇隊白底和紅藍線條作為配色，構圖中巧妙融入KOKO LOGO，在活動上由國泰金控數位暨數據發展中心暨國泰世華銀行數位銀行部協理陳冠學，代表國泰致贈送。

陳冠學協理表示，「加里納利的家鄉義大利盛行騎乘偉士牌機車，因此我們融合了台灣獨特的機車族文化與他的生肖『龍』圖騰，客製了一頂非常有象徵意義的安全帽送給他，希望他戴上這頂安全帽後，能象徵如龍一般衝出天際破兵斬將，飛向更高的籃球殿堂，也希望他戴上安全帽，就回想起在台灣的時光與KOKO的熱情。」

位於忠孝敦化站附近的KOKO LAB由國泰世華銀行數位銀行品牌KOKO團隊操刀，以打造年輕人嚮往且兼具質感與態度的品牌展演空間為理念，6月開始以「初心籃球場」為題，在店內木地板上標出籃球標線、架上籃框，增加球場實境感，現場還有展示多幅NBA球星經典球衣和簽名籃球，還有難得一見的球星手印及NBA聯名商品。

▲陳冠學協理代表贈送彩繪安全帽給加里納利。（圖／國泰金控提供）