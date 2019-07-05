不斷更新／廖健富、林立開轟　3局桃猿4：0統一獅

▲廖健富2下敲出右外野陽春砲。（圖／記者林敬旻攝）

記者林緯平／綜合報導

1下，林立三壘安打送回陳晨威，隨後林泓育擊出高飛犧牲打。2下，廖健富敲出右外野陽春砲。3下，林立再補上一支右外野陽春砲，桃猿4比0領先。

1局上統一進攻，羅國龍三壘滾地遭刺殺，朱元勤右外野飛球遭接殺，蘇智傑一壘滾地遭刺殺。

請繼續往下閱讀...

1局下桃猿進攻，陳晨威內野安打，林立中外野三壘安打、帶1分打點，藍寅倫遭到三振，林泓育右外野飛球遭接殺、帶1分打點，朱育賢遭到三振。

2局上，潘武雄中外野一壘安打，郭阜林左外野一壘安打，陳重羽二壘滾上壘、原一壘跑者遭封殺、二壘跑者觸殺，高國慶選到四壞保送，陳重廷游擊飛球遭接殺。

2局下，陳俊秀游擊滾地遭刺殺，郭嚴文遭到三振，廖健富右外野陽春砲，林承飛右外野飛球遭接殺。

3局上，黃恩賜界外飛球遭接殺，羅國龍右外野一壘安打，朱元勤三振、一壘跑者盜二壘遭封殺。

3局下，陳晨威遭到三振，林立右外野陽春砲，藍寅倫遭到三振，林泓育游擊滾地遭刺殺。

尼克斯本季14場先發，戰績7勝3敗，87.2局被擊出89支安打，包含5支全壘打，65次三振，24次四死球，防禦率3.29，WHIP值1.27，今年遭遇統一4場，拿到1勝1敗，對戰防禦率5.40，對戰被打擊率0.262，曾被蘇智傑、潘武雄敲過全壘打。

▲ 統一先發投手瑞安。（圖／記者黃克翔攝）

瑞安本季7場先發，戰績2勝3敗，39.1被擊出46支安打，包括3支全壘打，24次三振，13次四死球，防禦率5.26，WHIP值1.45，今年碰過桃猿3場，取得1勝1敗，對戰防禦率3.57，對戰被打擊率0.279，曾被郭嚴文敲過全壘打。

統一獅先發名單，第一棒中外野手羅國龍、第二棒右外野手朱元勤、第三棒左外野手蘇智傑、第四棒指定打擊潘武雄、第五棒三壘手郭阜林、第六棒捕手陳重羽、第七棒一壘手高國慶、第八棒二壘手陳重廷、第九棒游擊手黃恩賜。

桃猿先發名單，第一棒中外野手陳晨威、第二棒三壘手林立、第三棒右外野手藍寅倫、第四棒捕手林泓育、第五棒左外野手朱育賢、第六棒一壘手陳俊秀、第七棒二壘手郭嚴文、第八棒指定打擊廖健富、第九棒游擊手林承飛。