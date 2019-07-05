運動雲

>

「高校大物」吳彥澍投效輔大　航源未來企甲爭冠實力再補強

ETtoday運動雲

▲▼ 吳彥澍。（圖／中華足協提供）

▲吳彥澍在U19表現驚艷。（圖／中華足協提供）

記者謝孟儒／綜合報導

「高校大物」吳彥澍在花蓮高中的表現，加上跳級入選U23和國家隊，畢業後的動向一直備受期待，在多方考量下他選擇進入輔仁大學，未來進入航源，在踢亞足聯（AFC）之前，也能夠為航源補足在企業甲級聯賽的戰力。

吳彥澍2018年印度英雄盃被選入國腳後，並首次出賽，更曾入選印尼雅加達亞運U23陣容，以及在U19足球錦標賽的一記世界波，並幫助花中在今年HFL決賽奪下首冠，還有在英籍主帥蘭卡斯特(Louis Lancaster)上任後，也入選今年6月尼泊爾友誼賽的陣容之中。

請繼續往下閱讀...

▼吳彥澍多次選進國家隊。（圖／記者張克銘攝）

▲吳彥澍。（圖／記者張克銘攝）

吳彥澍在台體和輔大的考量下，最後選擇輔大，「輔大醫療、後勤很完善，加上硬體設備也不錯，而且有打亞足聯盃，是一個可以曝光的舞台，我現在就是先踢輔大，之後再看看能不能選進去航源，想要踢亞足聯盃。」

輔大今年所加入的大一新生共有6位，3位來自清水高中、2位來自花蓮高中，還有1位來自來義高中，都是高中層級的優秀選手，並且已經開始加入球隊訓練。陳永盛教練提到，「因為亞足聯關係，（球員）看到航源可以曝光的機會很重要，至於彥澍就是看球隊安排發揮最大的效用，航源就是一個曝光的舞台，希望他朝旅外的目標前進。」

▼吳彥澍畢業後選擇就讀輔大 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

▲▼輔大足球隊大一新生,吳彥澍 。（圖／記者謝孟儒攝）

吳彥澍加入輔大之後，下一步就是要選進航源，一旦加入航源，除了亞足聯以外，在此之前要先力拼今年企甲聯賽的冠軍，才有機會參與明年亞足聯的賽事，並且有機會和國腳陳浩瑋一同參與。因此吳彥澍的加入，無疑是補充了航源在企甲的戰力，對於下半季問鼎冠軍更有機會。

目前航源在企甲完賽9場還未吞敗，繳出3勝6平的戰績，排名略跌至第四，一至三名為北市大同、高市台電以及台灣鋼鐵，接下來賽程要等到21日對上台灣鋼鐵，射手榜前五名中有三位北市大同球員、兩位航源外援Benchy以及朱益成，以及一名高市台電球員，結束密集的亞足聯和企甲賽程後，將能更專心拼戰下半季。

不過對此，吳彥澍謙虛笑稱，自己剛訓練3天，才大一背號都還沒有確定，「也不知道會不會踢，但就是盡力去做。」但依照目前航源規劃，吳彥澍上場機會指日可待。至於旅外目標，吳彥澍說，「國家隊的學長柏良、毅維、俊青都有建議我，有機會趕快出去磨一下，看看外面的世界，球員生命真的很短。」

▼輔大足球隊大一新生。

▲▼輔大足球隊大一新生，吳彥澍 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 吳彥澍
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

短裙馬尾按摩師服務太惹火！　她氣炸：腿開開坐我男友身上

熱門新聞

溫網／謝淑薇打法刁鑽非主流　捷克前球后：不喜歡和她打球

大聯盟生涯新頁！王維中2.1局無失分奪首勝

中職／桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

中職／味全龍打響狀元名號　劉基鴻衝破「阿甘障礙」？

ABL／夢想家總教練穆雷轉戰巴林　阿提諾也離隊

溫網／苦戰澳洲壞小子　蠻牛奔向32強

讀者回應

﻿

最新新聞

1伊古達拉離隊恐宣告勇士王朝終結　

2東奧拳擊測試賽10月開打

3「神鱒」28歲前完成8季至少25轟

4加里納里不畏世界盃強敵只有期待

5薩波尼斯領軍立陶宛　出戰死亡之組

熱門新聞

1溫網普莉絲可娃談謝淑薇

2王維中2.1局無失分　大聯盟首勝

3桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

4味全龍狀元　劉基鴻破阿甘障礙？

5夢想家穆雷、阿提諾離隊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366