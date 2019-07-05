「高校大物」吳彥澍投效輔大　航源未來企甲爭冠實力再補強

▲吳彥澍在U19表現驚艷。（圖／中華足協提供）

記者謝孟儒／綜合報導

「高校大物」吳彥澍在花蓮高中的表現，加上跳級入選U23和國家隊，畢業後的動向一直備受期待，在多方考量下他選擇進入輔仁大學，未來進入航源，在踢亞足聯（AFC）之前，也能夠為航源補足在企業甲級聯賽的戰力。

吳彥澍2018年印度英雄盃被選入國腳後，並首次出賽，更曾入選印尼雅加達亞運U23陣容，以及在U19足球錦標賽的一記世界波，並幫助花中在今年HFL決賽奪下首冠，還有在英籍主帥蘭卡斯特(Louis Lancaster)上任後，也入選今年6月尼泊爾友誼賽的陣容之中。

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▼吳彥澍多次選進國家隊。（圖／記者張克銘攝）

吳彥澍在台體和輔大的考量下，最後選擇輔大，「輔大醫療、後勤很完善，加上硬體設備也不錯，而且有打亞足聯盃，是一個可以曝光的舞台，我現在就是先踢輔大，之後再看看能不能選進去航源，想要踢亞足聯盃。」

輔大今年所加入的大一新生共有6位，3位來自清水高中、2位來自花蓮高中，還有1位來自來義高中，都是高中層級的優秀選手，並且已經開始加入球隊訓練。陳永盛教練提到，「因為亞足聯關係，（球員）看到航源可以曝光的機會很重要，至於彥澍就是看球隊安排發揮最大的效用，航源就是一個曝光的舞台，希望他朝旅外的目標前進。」

▼吳彥澍畢業後選擇就讀輔大 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

吳彥澍加入輔大之後，下一步就是要選進航源，一旦加入航源，除了亞足聯以外，在此之前要先力拼今年企甲聯賽的冠軍，才有機會參與明年亞足聯的賽事，並且有機會和國腳陳浩瑋一同參與。因此吳彥澍的加入，無疑是補充了航源在企甲的戰力，對於下半季問鼎冠軍更有機會。

目前航源在企甲完賽9場還未吞敗，繳出3勝6平的戰績，排名略跌至第四，一至三名為北市大同、高市台電以及台灣鋼鐵，接下來賽程要等到21日對上台灣鋼鐵，射手榜前五名中有三位北市大同球員、兩位航源外援Benchy以及朱益成，以及一名高市台電球員，結束密集的亞足聯和企甲賽程後，將能更專心拼戰下半季。

不過對此，吳彥澍謙虛笑稱，自己剛訓練3天，才大一背號都還沒有確定，「也不知道會不會踢，但就是盡力去做。」但依照目前航源規劃，吳彥澍上場機會指日可待。至於旅外目標，吳彥澍說，「國家隊的學長柏良、毅維、俊青都有建議我，有機會趕快出去磨一下，看看外面的世界，球員生命真的很短。」

▼輔大足球隊大一新生。