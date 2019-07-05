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中職／尼克斯對決瑞安　運彩看好桃猿勝統一

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▲▼0425 中華職棒中信兄弟對桃猿-尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）
▲尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊5日下午6點35分在桃園球場交手Lamigo桃猿，今天雙方下半季首戰，皆由洋投掛帥先發，統一左投瑞安（Ryan Verdugo）對上桃猿尼克斯（Michael Nix），今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅2.05、Lamigo桃猿賠率1.50、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.95，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.55、大小分開出10.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

尼克斯本季14場先發，戰績7勝3敗，87.2局被擊出89支安打，包含5支全壘打，65次三振，24次四死球，防禦率3.29，WHIP值1.27，今年遭遇統一4場，拿到1勝1敗，對戰防禦率5.40，對戰被打擊率0.262，曾被蘇智傑、潘武雄敲過全壘打。

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瑞安本季7場先發，戰績2勝3敗，39.1被擊出46支安打，包括3支全壘打，24次三振，13次四死球，防禦率5.26，WHIP值1.45，今年碰過桃猿3場，取得1勝1敗，對戰防禦率3.57，對戰被打擊率0.279，曾被郭嚴文敲過全壘打。

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅Lamigo桃猿瑞安尼克斯運彩
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