中職／心疼桃猿拋售　吳志揚：票房最好仍虧損



▲吳志揚(右方)。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台北報導

Lamigo桃猿3日宣布啟動轉賣程序，震驚國內棒壇，過去縣長時期把桃猿隊引進桃園的中職會長吳志揚受訪時表示，得知這項訊息坦言心疼，票房最好卻也是每年虧損。

桃猿隊宣布轉賣，吳志揚表示，首先要謝謝桃猿用心經營，才能完成桃園六級棒球目標，職棒是火車頭，桃猿在主場經營非常用心，帶動職棒向上提升，引起很多話題，知道桃猿想要轉賣確實很心疼，也瞭解桃猿的辛苦，經營球隊不是這麼簡單，桃猿是目前票房最好，但也是每年虧損，中小企業很難再往上投資，確實心有餘而力不足。

吳志揚認為，桃猿帶來新的創意，帶動國內職棒觀賞氛圍，其實球隊轉讓在國外也時常出現，也許只是股權轉移，桃猿並不是解散，大家不要太擔心，而是希望能夠轉手給更有心的企業經營，球隊打得好才更有價值，這次選秀會桃猿也很認真選，目前陣容都很完整，聯盟的角色就是全力協助，如果有相關訊息也會全力幫忙，最近也會安排時間到球場替桃猿隊打氣，直接跟劉玠廷領隊與劉保佑董事長溝通，瞭解他們的想法。

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吳志揚表示，過去本身從球迷變成會長，對於桃猿隊熟悉度最高，桃猿對於中職產生很多關鍵的角色，帶來新的觀念，包括自由球員轉賣與促成首次中職選秀旅外，同時在規章修訂有很大的貢獻，不斷投入經營，持續在進步。