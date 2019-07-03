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中職／配合世界12強賽　下半季補賽辦法出爐

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0622 中職富邦VS桃猿-富邦。（圖／記者黃克翔攝）
▲富邦。（圖／記者黃克翔攝） 

體育中心／綜合報導

中華職棒3日晚間公布下半季補賽辦法，其中配合11月份世界12強，有3點補賽辦法。

2018年11月27日球團代表會議通過2019年例行賽補賽辦法（請參見聯盟規章第9章第32條），同時為免影響11月初將舉行之世界12強棒球賽日程，下半季例行賽將另以下列方式進行補賽：

一、例行賽期間之延賽（含原定週六日賽程），於適當日程立即安排補賽：即最近一週之週二、週四當日一場比賽之前後相同主客場對戰日程，包含當週週二、週三該組賽程應立即於當週四進行補賽。若二次以上延賽亦相同方式安排，直至週二或週四無適當日程為止。
【註】1、即原先週六日之延賽優先移至補賽週假日之規定取消，改立即安排於適當之週二或週四進行補賽。
2、若安排於週二或週四之補賽最後無適當日程進行補賽，必須安排於補賽週進行時，聯盟將視狀況考量，於例行賽期間先行發生之週六日延賽，優先安排於補賽週之週六日。

請繼續往下閱讀...

二、季後賽日程機動性提前：近2年首輪季後賽固定安排於週五開賽，本季將視補賽狀況提前展開。（5戰3勝制仍維持安排5連戰賽程）

三、總冠軍賽原則維持於週六開賽：若未進行季後賽得提早於適當之週六開賽。

關鍵字： 中華職棒12強
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