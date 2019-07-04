中職／統一獅聯名櫻太熊　日團放浪兄弟來台應援



▲統一獅隊歡樂棒球場派對邀請櫻太熊。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

2019年統一7-ELEVEn獅隊下半主題賽事首波主題活動，7月13日與7月14日台南棒球場熱鬧登場，下半季第一波主題活動推出「UNILIONS X avemocos」歡樂棒球場派對，將邀請avemocos（櫻太熊）首度蒞臨台南棒球場。

avemocos（櫻太熊）來自日本熊本縣，是熊本熊的好夥伴，去年曾到日本東京巨蛋出席活動，今年五月也到日本職棒軟體銀行棒球隊合作舉辦活動獲得好評，而今年7月13日與7月14日連續兩天將首度在台灣公開亮相，avemocos創作者為日本知名藝人黑木啓司，身為日本超級天團EXILE放浪兄弟成員的他，本次聯名企劃活動也將一同來到台灣，並帶領公司旗下位於台北的舞蹈學校EXPG STUDIO培訓的MAGMA到現場應援，站上職棒舞台與avemocos一起為統一獅開出漂亮好球。

「UNILIONS X avemocos」歡樂棒球場派對，櫻太熊連續兩天首度台灣亮相，也準備櫻太熊鑰匙圈要贈送給進場球迷，每場限量500份，凡是持當日比賽ibon預售票，當日下午2點半現場排隊即可搶先兌換，每人每次排隊至多持4張門票兌換四個，數量有限送完為止。

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「UNILIONS X avemocos」歡樂棒球場派對，也特別規劃遊戲區，歡迎球迷一起來球場闖款遊戲同樂，將許多精美小禮物帶回家。

UNILIONS X avemocos除了聯名活動外，特別推出萊恩與櫻太熊聯名商品，包括T恤、鑰匙圈、紀念球、鏡子、球衣證件套、毛巾等，歡迎球迷一起來到台南棒球場搶先收藏搶購，當天也特別舉辦萊恩與avemocos拍照見面會，凡當日購買聯名商品號碼牌前40位球迷朋友，均可獲得拍照見面會號碼牌，限額40張。