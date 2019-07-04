中職／味全龍打響狀元名號　劉基鴻衝破「阿甘障礙」？



▲劉基鴻。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒30年季中新人選秀會本周落幕，相隔20年重返中職的味全龍隊用狀元籤選到平鎮高中內野手劉基鴻，外界關注簽約金能否衝破「阿甘障礙」，達成3贏局面。

今年味全回歸中職，首輪首位指名選擇18歲高中生劉基鴻，劉基鴻被球探評價頭腦好，具備長打能力，進職棒如果從遊擊移防三壘，減輕守備負擔，相信打擊能力可以穩定成長，被看好是未來的三游砲，對於明年先打二軍的味全龍隊來說，有時間讓劉基鴻先在二軍磨練，順利的話後年銜接一軍賽事，年度選秀會結束後，各球團與被挑中的新人進入議約期，最晚8月31日必須簽約。

中職史上最高簽約金紀錄由2002年由興農牛選秀狀元「阿甘」蔡仲南所保持的600萬，相隔17年依舊無人能破，旅外球員回歸中職沒有簽約金，因此想要改寫紀錄變得較為困難，目前第2高簽約金紀錄560萬元是2016年統一7-ELEVEn獅隊狀元蘇智傑、2018年富邦悍將狀元戴培峰共同保持，先前味全龍隊領隊吳德威曾說，狀元簽約金身價將會參考市場行情。

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隨著球團提升球員薪資，近年選秀會首輪新人，幾乎都能拿到超過500萬以上簽約金，加上通貨膨脹，卻始終無法超越600萬簽約金門檻，對於味全龍來說，如果能打破紀錄，不僅替球隊打響第一砲，同時在歷史留名，中職從4隊變成5隊，不僅吸引更多人想要投入職棒，包括今年測試會與選秀會人數皆寫下新高，味全的加入確實替中職4隊的困境注入一劑強心針，整體環境有望往上提升，做出更多改變與突破。

此外，自陳金鋒開始引領台灣球員旅美浪潮，旅外球員簽約金從數十萬到數百萬不等，但小聯盟打拚並不如想像簡單，包含適應環境與克服語言障礙等因素，對選手來說都是一大挑戰，去年王柏融成功旅外，代表在中職打出成績，同樣有機會出國圓夢，讓好手留在中職，而不是高中畢業或是大學期間，即使簽約金不高狀況下，急著想要出國，現階段20萬美金簽約金對於中職來說是個門檻，如果簽約金開價能開到600萬，甚至是更高，都能增加留下人才的機會，對於國內棒球環境也具有象徵性的意義，並且創造球團、球員、國內棒球環境3贏的契機。



▲蔡仲南。（圖／記者張克銘攝）