比陳偉殷快！王維中台灣投手本季第一勝　坦言心態重要

▲運動家王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

運動家左投王維中5日（台灣時間）對戰雙城中繼好投拿下大聯盟生涯首勝，也是台灣投手今年在大聯盟的第一勝，比馬林魚陳偉殷還要快，王維中坦言，心態很重要。

王維中5局上面對一、二壘有危機製造飛球化解，接著連續兩局製造3上3下，隊友也在5局下先帶回寶貴的超前分，最終以7比2獲勝，讓王維中拿下生涯首勝，他總計投2.1局未被敲出任何安打，三振、保送各1次，無失分完成中繼任務。

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馬林魚陳偉殷今年成為中繼角色，無法固定先發，而且表現較不穩定，目前出賽25場，累計33局，失掉30責失，防禦率高達8.18，還曾吞下1敗無勝投。遊騎兵隊黃暐傑曾短暫升上大聯盟，差點拿下勝投，最後出賽4場就因傷所困沒有辦法再挑戰大聯盟的舞台。

王維中雖然開季沒有擠進名單，不過從5月底升大聯盟後，表現一直很穩定，而且從敗戰處理，成為比數差距小時讓教練團信任的中繼投手，終於在第12場出賽嘗到甜美的首勝，也是他從2014年初登板後等了5年的首勝。

王維中接受《旅美幫》訪問時表示，「其實心態很重要，最怕拿到第一勝後，心態都不對了。開心也好驕傲也好 都要想辦法調整回來現在的狀況，不要有了第一勝後越來越糟糕。」