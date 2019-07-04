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日職／王柏融4支0吞3K　西武8比2痛擊火腿

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第二戰,日本火腿鬥士,王柏融九下平手二三壘有人被三振。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融單場吞下3次三振。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

火腿4日主場迎戰西武，火腿推出吉川光夫先發；西武則是推出洋投尼爾（Zach Neal）先發，王柏融擔任先發第五棒，鎮守左外野，今天繳出4支0沒有安打的出現，還吞下3次三振，他已經連2天4支0，打擊率下滑至0.284。終場西武靠著兇猛火力以8比2擊敗火腿。

1局上，西武進攻，火腿先發投手吉川光夫送出三上三下。

請繼續往下閱讀...

1局下，火腿進攻，西武先發投手尼爾也送出三上三下。

2局上，西武進攻，山川穂高游擊飛球遭接殺，中村剛也選到四壞保送，岡田雅利游擊上方飛球遭接殺，洋砲米西亞（Ernesto Mejía）右外野飛球遭接殺。

2局下，火腿進攻，中田翔三壘滾地遭刺殺，王柏融先是陷入2好0壞的絕對落後，儘管之後先擊出界外球再選到一顆壞球，最終還是被變化球騙到揮棒落空吞下三振，渡邊諒遭到三振。

3局上，西武進攻，金子侑司二壘滾地形成內野安打，木村文紀游擊平飛球遭接殺，秋山翔吾選到四壞保送，源田壯亮打穿三遊防線一壘安打形成滿壘，外崎修汰中右外野三壘安打帶有3分打點，山川穗高選到四壞保送，火腿換上玉井大翔上場投球，中村剛也一壘界外飛球遭接殺，岡田雅利游擊滾地遭刺殺。

3局下，火腿進攻，宇佐見真吾游擊後方飛球遭接殺，清宮幸太郎投手正面滾地遭刺殺，石井一成左外野二壘安打，投手暴投跑上三壘，西川遙輝一壘滾地遭刺殺。

4局上，西武進攻，火腿更換井口和朋上場投球，米西亞遭到三振，金子侑司投手正面滾地遭刺殺，木村文紀三壘上空飛球遭接殺。

4局下，火腿進攻，杉谷拳士右外野飛球遭接殺，近藤健介游擊滾地遭刺殺，中田翔遭到三振。

5局上，西武進攻，秋山翔吾左外野飛球遭接殺，源田壯亮左外野飛球遭接殺，外崎修汰三壘平飛球遭接殺。

5局下，火腿進攻，王柏融中外野飛球遭接殺，渡邊諒二壘滾地遭刺殺，宇佐見真吾遭到三振。

6局上，西武進攻，火腿更換巴貝托（Johnny Barbato）上場投球，山川穂高選到四壞保送，中村剛也中外野一壘安打，岡田雅利成功犧牲觸擊送跑者上二三壘，西武更換森友哉上場代打遭到三振，金子侑司選到四壞保送，外崎修汰游擊後方飛球遭接殺。

6局下，火腿進攻，清宮幸太郎左外野飛球遭接殺，石井一成突襲短打形成內野安打，西川遙輝遭到三振，石井一成盜二壘失敗遭觸殺。

7局上，西武進攻，秋山翔吾一壘滾地形成內野安打，源田壯亮一壘滾地也形成內野安打，外崎修汰成功犧牲觸擊送跑者上二三壘，山川穗高遭到敬遠保送，中村剛也左外野二壘安打帶有3分打點，岡田雅利選到四壞保送，森友哉打穿一壘防線一壘安打帶有1分打點，金子侑司打穿游擊防線一壘安打帶有1分打點，木村文紀三壘滾地野選上壘、二壘跑者遭封殺，秋山翔吾二壘滾地遭刺殺。

7局下，火腿進攻，西武更換馬丁（Kyle Martin）登板中繼，杉谷拳士選到四壞保送，近藤健介選到四壞保送，中田翔遭到三振，王柏融在2好2壞後，被一顆變速球騙到揮棒落空遭到三振，渡邊諒右外野飛球遭接殺。

8局上，西武進攻，火腿換上西村天裕登板投球，源田壮亮左外野飛球遭接殺，外崎修汰、山川穗高遭到三振。

8局下，火腿進攻，西武換上佐野泰雄上場中繼，石川亮中外野二壘安打，清宮幸太郎左外野飛球遭接殺，石井一成右外野一壘安打帶有1分打點，横尾俊建三壘反彈球遭策動雙殺。

9局上，西武進攻，中村剛也右外野飛球遭接殺，岡田雅利三壘界外飛球遭接殺，森友哉二壘平飛球遭接殺，

9局下，火腿進攻，西武換上松本直晃上場投球，杉谷拳士左外野飛球遭接殺，近藤健介右外野一壘安打，中田翔中右外野二壘安打帶有1分打點，王柏融前2球都看著好球進壘沒有出棒，最後再被一顆偏高的速球遭到三振，渡邊諒二壘滾地遭刺殺。 

關鍵字： 日本職棒日本火腿王柏融
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