貝林格再見轟氣走響尾蛇　道奇連5戰主場「再見」對手

▲貝林格轟出再見全壘打。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

道奇今（4）日主場迎戰響尾蛇，這是道奇明星賽前最後一次主場賽事，兩隊一路殺進延長賽，聯盟龍頭道奇靠著貝林格（Cody Bellinger）單場雙響砲其中一發是10局下的再見全壘打，終場以5比4氣走響尾蛇，除了讓道奇持續獨走聯盟外，這也是道奇連續第5場在主場用再見安打氣走對手。

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▲貝林格繳出單場雙響砲包含一發再見轟。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



道奇今天推出年輕右投布勒（Walker Buehler）掛帥先發，響尾蛇則是推派旅韓過的左投凱利（Merrill Kelly），兩人今天都繳出優質先發，不過都無關勝敗，9上兩隊3比3平手，響尾蛇捕手凱利（Carson Kelly）轟出超前的陽春砲，響尾蛇救援投手霍蘭德（Greg Holland）9下登板放火，被道奇追平戰局。

10局下貝林格面對響尾蛇第6任投手羅培茲（Yoan López），0好1壞球數領先時，相中一記外角速球一棒轟出右外野大牆帶走比賽勝利。貝林格此戰在2下時已經繳出一發陽春砲，單場5支2，帶有2分打點。

道奇此役「再度」以再見安打的方式氣走對手，自從6月23日與洛磯的三連戰開始，這已經是他們近5場主場賽事用這種方式擊敗對手，其中有4場出現再見全壘打。

▲道奇近5戰主場轟出4發再見轟。（圖／達志影像／美聯社）



想要用再見安打的方式贏下比賽，必要條件就是要為後攻球隊，截至目前道奇以59勝29敗獨走大聯盟。道奇在明星賽前的主場賽事已經結束，也確定以36勝9負作收，主場勝率是驚人的0.800。