運動雲

>

貝林格再見轟氣走響尾蛇　道奇連5戰主場「再見」對手

ETtoday運動雲

▲▼貝林格。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林格轟出再見全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

 記者黃詩崴／綜合報導

道奇今（4）日主場迎戰響尾蛇，這是道奇明星賽前最後一次主場賽事，兩隊一路殺進延長賽，聯盟龍頭道奇靠著貝林格（Cody Bellinger）單場雙響砲其中一發是10局下的再見全壘打，終場以5比4氣走響尾蛇，除了讓道奇持續獨走聯盟外，這也是道奇連續第5場在主場用再見安打氣走對手。

請繼續往下閱讀...

▲貝林格繳出單場雙響砲包含一發再見轟。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

道奇今天推出年輕右投布勒（Walker Buehler）掛帥先發，響尾蛇則是推派旅韓過的左投凱利（Merrill Kelly），兩人今天都繳出優質先發，不過都無關勝敗，9上兩隊3比3平手，響尾蛇捕手凱利（Carson Kelly）轟出超前的陽春砲，響尾蛇救援投手霍蘭德（Greg Holland）9下登板放火，被道奇追平戰局。

10局下貝林格面對響尾蛇第6任投手羅培茲（Yoan López），0好1壞球數領先時，相中一記外角速球一棒轟出右外野大牆帶走比賽勝利。貝林格此戰在2下時已經繳出一發陽春砲，單場5支2，帶有2分打點。

道奇此役「再度」以再見安打的方式氣走對手，自從6月23日與洛磯的三連戰開始，這已經是他們近5場主場賽事用這種方式擊敗對手，其中有4場出現再見全壘打。

▲▼貝林格。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇近5戰主場轟出4發再見轟。（圖／達志影像／美聯社）

想要用再見安打的方式贏下比賽，必要條件就是要為後攻球隊，截至目前道奇以59勝29敗獨走大聯盟。道奇在明星賽前的主場賽事已經結束，也確定以36勝9負作收，主場勝率是驚人的0.800。

關鍵字： MLB道奇貝林格Cody Bellinger
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

熱門新聞

中職／桃猿提前練球　轉賣消息已有跡象

中職／16年賠16億「賠到脫褲」　劉保佑多次想賣球隊

太扯了！哈波開轟創「超狂紀錄」　成聯盟史上第一人

中職／郭台銘6日桃園當球迷　桃猿轉賣引發聯想

中職／桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

中職／配合世界12強賽　下半季補賽辦法出爐

讀者回應

﻿

最新新聞

1柯佛將買斷　湖人、七六人有興趣

2艾利斯等待5支球隊測試盼返NBA

3莊智淵七局未能逆轉地主無緣16強

4王柏融首打席吞K　2局火腿0：0西武

5表弟急換經紀人　傳DDR與他有接觸

熱門新聞

1桃猿提前練球　轉賣消息已有跡象

2「賠到脫褲」　劉保佑早想賣

3哈波開轟創紀錄　成聯盟第一人

4郭台銘6日當球迷　猿轉賣引聯想

5桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366