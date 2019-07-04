達比修6.2局失4分連12場未奪勝　金柏瑞砸鍋近2場失5分

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

達比修有4日面對海盜先發6.2局掉4分，5比4領先局面退場，連續12場先發，2個月不知勝投滋味。雖然小熊帶著1分領先進入第9局，但新加盟的守護神金柏瑞（Craig Kimbrel）砸鍋，最終5比6落敗。

儘管前4局隊友獲得隊友幫助取得2比0領先，但達比修有在4局下連挨3安，其中包含卡布瑞拉（Melky Cabrera）的陽春砲失掉3分，5局小熊扳平比數，達比修有又被貝爾（Josh Bell）狙擊超前陽春砲。7局卡拉提尼（Victor Caratini）2分砲再幫達比修要回勝投資格。

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達比修有先發6.2局挨了7安其中包含2轟，失掉4分皆為自責分，成為貝爾以59長打打破普侯斯（Albert Pujols）國聯歷史紀錄的背景。雖然保有勝投資格，可惜金柏瑞9局關門失守，1人出局二、三壘有人，迪亞茲（Elias Diaz）靠著野選跑回追平分，下一棒迪克森（Corey Dickerson）再見高飛犧牲打，6比5賞給小熊4連敗。

今年年薪高達2000萬美元的達比修有，繳出差強人意的成績，連續12場先發未奪勝，其中還有2場投不滿5局，上一次勝投已經是4月27日。在0勝的2個月期間，達比修有5月份防禦率高達5.01，6月則是4.91，本季目前18場先發97局投球挨了20轟失掉54自責分，2勝4敗防禦率高達5.01。

業餘選秀會後網羅的現役救援王金柏瑞，本季3場出賽除了6月27日順利拿下救援點，本月2場出賽表現都不理想，1日被海盜18比5「大屠殺」的比賽中8局登板，被敲2發全壘打失掉3分，此役則是0.2局失2分吞敗救援失敗，本季總計2.2局投球失5分，防禦率高達16.88。