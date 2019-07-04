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美洲盃／秘魯爆冷3比0上屆冠軍智利　隔44年再闖決賽碰巴西

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▲▼ 美洲杯四強賽,秘魯對上智利 。（圖／路透）

▲秘魯擊敗智利 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年美洲盃四強賽，4日上午由上屆冠軍智利交手秘魯，要爭取最後一張冠軍戰門票，外界原本看好智利應該能夠拿下比賽，不過最終秘魯靠著上半場2進球，加上下半場傷停補時再補一球，以3比0淘汰智利，闖進冠軍戰要對上巴西。

▲▼ 美洲杯四強賽,秘魯對上智利 。（圖／路透）

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智利和秘魯共交手81次，智利握有44勝的優勢，而且在過去美洲盃，智利16次闖進四強賽，有6次闖進決賽；秘魯則是13次進入四強只有2次進入決賽，不過這2次都讓秘魯封王。本次交手上半場第21分鐘，秘魯一次右路傳中頭頂偏了，弗洛雷斯（Addison DE flores）凌空抽射破門。

▲▼ 美洲杯四強賽,秘魯對上智利 。（圖／路透）

秘魯1比0領先，智利則是頻頻錯失進球機會，到了第38分鐘，智利門將失誤衝出球員，反而給智利約頓（YoshimarYotún）好機會一記抽射，讓秘魯2比0領先戰至下半場，到了傷停補時，格雷羅（José Paolo Guerrero）單刀越過門將輕鬆破門，秘魯最終就以3比0鎖定勝局，拿下冠軍戰的門票。

▲▼ 美洲杯四強賽,秘魯對上智利 。（圖／路透）

不過回顧雙方攻守數據，智利有6成的控球時間，甚至19次射門7次射正，但都未能攻破秘魯的大門，反觀秘魯9次射門3射正都進球。秘魯相隔44年再闖進決賽，將要交手小組賽至今一球未丟的巴西，雙方在小組賽交手時，秘魯以0比5落敗。

關鍵字： 美洲盃
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