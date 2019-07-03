MLBCUP釀酒人吉祥物開球　東園周暉恩10轟奪全壘打王

▲大聯盟釀酒人吉祥物Bernie Brewer與小朋友們擊掌。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

「2019 MLB CUP Taiwan」於7月3日在臺北青年公園棒球場進行，再度點燃戰火，首戰由臺南安慶國小對上桃園仁善國小。主辦單位特別邀請到美國職棒大聯盟最資深的吉祥物-密爾瓦基釀酒人隊Bernie Brewer於賽事期間擔任宣傳大使，並且在賽事期間與參賽的球員及觀賽的球迷熱切互動。在比賽開打前，主辦單位也特別安排Bernie Brewer進行開球儀式，代表著美國職棒大聯盟將棒球文化傳承到臺灣小球員，為接下來為期5天的賽事揭開精彩序幕。

賽事贊助單位華南金控總經理羅寶珠表示，很榮幸再度參與在臺灣所舉辦「2019 MLB CUP Taiwan」，今年邀請到全國16個縣市少棒隊參賽，讓10歲以下的小選手們有機會參與美國職棒大聯盟的體驗教學及競賽！華南金控今年的「一球圓一夢」要「守護你的棒球夢」，透過基層棒球基金捐贈計畫、少棒及青少棒國手選拔賽的贊助、支持中華代表隊參與國際賽事，以及舉辦MLB CUP Taiwan賽事等各種賽事及活動形式，守護臺灣每個小朋友的棒球夢想。

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今年「2019 MLB CUP Taiwan」，再度引進國際賽事規格以及舉辦豐富的周邊活動，包含舉辦圓夢棒球營，邀請美國職棒大聯盟亞太區棒球發展總監Mr. Rick Dell及專業講師群授課，另外也邀請到美國職棒大聯盟最資深的吉祥物-密爾瓦基釀酒人隊Bernie Brewer擔任宣傳大使等活動，讓少棒選手們體驗不同的棒球文化，並且帶給臺灣不同的比賽特色和氛圍，希望能開啟孩子們的國際視野，讓小朋友向MLB更邁進一步！

第一天的全壘打大賽中由東園國小周輝恩預賽7轟複賽3轟奪冠，安慶7比3勝仁善、壽天10比2勝石泉、土城10比9勝龍山、龜山21比0勝六家、力行9比2勝豐田、東園14比4勝和興。

▲周暉恩預賽7支複賽3支擊敗其他31位選手摘冠。（圖／中華棒協提供）