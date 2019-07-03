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藍鳥葛雷諾練打轟不停　追隨老爸直指全壘打大賽冠軍

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▲百大新秀榜首小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）登上大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲百大新秀榜首葛雷諾參戰全壘打大賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟明星賽即將於10日開打，在美聯、國聯爭霸同時，比賽前一日(9日)將上演全壘打大賽，備受矚目的藍鳥新秀葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也宣布參戰，在3日與紅襪賽前進行打擊練習時頻頻開轟，展現出令人印象深刻的力量。

今日藍鳥與紅襪賽前，葛雷諾將打擊練習作為模擬全壘打大賽的賽場，由教練史奈德（John Schneider）負責餵球，他說：「練習很有趣，幫助他提前適應全壘打大賽還不錯，整體練習過程他轟得很開心。」

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過去史奈德是藍鳥小聯盟體系的教練成員之一，去年在2A教球時也帶過葛雷諾，對於這位年僅20歲的新人印象深刻，稱讚他成長幅度驚人，在經過大聯盟投手的洗禮之後，擊球技巧和爆發力也有明顯提升。

身為前大聯盟名將葛雷諾（Vladimir Guerrero）之子，葛雷諾備受外界關注，這位「星二代」將以20歲又114天年紀，成為全壘打大賽史上最年輕的球員，比1990年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）還要年輕116天。有趣的是，老爸葛雷諾曾於2007年奪得全壘打大賽冠軍。

全壘打大賽兩個聯盟將各推出4人，目前共有5人確定參賽，包括藍鳥葛雷諾、印地安人桑塔納（Carlos Santana）、釀酒人耶利奇（Christian Yelich）、大都會阿隆索（Pete Alonso）、海盜貝爾（Josh Bell）。

關鍵字： 藍鳥葛雷諾全壘打大賽
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