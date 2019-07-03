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美洲盃／梅西五度參戰今無緣決賽　13年來4次世界盃難捧冠

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▲▼ 美洲盃四強賽，巴西vs 阿根廷，梅西 。（圖／路透）

▲梅西率領的阿根廷無緣美洲盃冠軍戰 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

美洲盃4強賽事台灣時間3日上午由巴西大戰阿根廷，巴西靠著熱蘇斯（Gabriel Jesus）、費爾米諾（Roberto Firmino）上下半場各進一球，最終以2比0擊敗阿根廷。而梅西(Lionel Messi)生涯之中，再次和世界大賽獎盃擦身而過。

阿根廷在小組賽跌跌撞撞，之後漸入佳境，並在8強賽以2比0擊敗委內瑞拉，成為唯一一支在8強賽有進球的隊伍，不過4強賽交手巴西，有幾波不錯的攻勢但都沒能打破巴西的大門，梅西頻送助攻，卻在最後一腳都沒能把握住，阿根廷以0比2被擋在決賽之外。

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▲▼ 美洲盃四強賽，巴西vs 阿根廷 。（圖／路透）

梅西的心又再度碎了，當比賽結束的哨音響起時，他再度失落的看向前方，對比過去的阿根廷，本屆美洲盃的表現可說是介入佳境，賽後巴西隊員向梅西握手致意，但梅西仍難掩難受和失落的心情，如同其他阿根廷的隊友，像是首次參賽美洲盃表現傑出的馬丁內斯（Roberto Martinez），未能幫助球隊晉級也難掩失落。

外界喜歡拿C羅(Cristiano Ronaldo)和梅西做比較，但在今年夏天C羅帶領葡萄牙拿下歐國聯冠軍、梅西帶領阿根廷戰美洲盃，則是再度無緣決賽。回顧梅西生涯大賽，只在2008年北京奧運拿下金牌，但包含今年在內的5次美洲盃，獲得3次亞軍、1次八強止步，還有今年四強止步。

梅西隨隊參與了4次世界盃，2006和2010年止步八強、2014年亞軍、2018年被法國淘汰止步16強。從梅西2006年第一次披上阿根廷國家隊開始，13年間的9次世界大賽都未能拿下一次冠軍，但他今年已經32歲，是否還能再戰至一次捧冠，外界都非常關注。

▲▼ 美洲盃四強賽，巴西vs 阿根廷 。（圖／路透）

關鍵字： 美洲盃
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