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中職／桃猿培育王柏融後易主　網友：用心經營、不捨

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▲▼王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會,王柏融,吳志揚。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融加盟火腿。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

中職30年話題不斷，3日桃猿拋震撼彈，傳轉賣新光集團，成為新的企業，LA NEW在職棒最艱苦的時期仍撐過來，如今決定收官，也讓球迷感到相當不捨。

網友雖然對此突然的消息震驚，但也感念劉保佑對台灣棒壇的付出，有網友就說，「再多熱情也是抵不過現實阿，米糕真的很用心經營了！真的要感謝劉老闆這幾年的用心。」、「如果是真的，真的太太太難過了，用心經營真的還是.........唉」

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桃猿在經營職棒期間，讓旅外歸國的陳金鋒擁有表現的舞台，最近又培養出王柏融成為第一位透過旅外制度挑戰日職的中職好手，票房也屢創紀錄，2015年成為史上第1支例行賽票房破億的球隊，都是用心經營的成果。

有網友感嘆，「其實大家都可以猜到這一天遲早會到的，收益無法擴大，但球員薪水上漲，一直虧損的狀況，不是大企業真的不容易撐下去。只希望接手的球隊能夠同樣用心經營囉。」

有網友也說，「撐到現在真的不容易了，辛苦了QQ，會不會是撐到第五隊出現啊！為了職棒？」、「雖然我是象迷，可是我不得不說LM經營真的很好。」也有人較淡定看待，「各國球隊易主買賣很正常，又不是解散。」

▲▼中華職棒桃猿封王戰,Lamigo桃猿上半季冠軍拋彩帶。（圖／記者季相儒攝）

▲桃猿5年拿4冠。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 桃猿轉賣網友Lamigo王柏融
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