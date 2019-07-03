美洲盃／巴西2比0阿根廷搶冠軍戰門票　梅西拼大賽獎盃再等等

▲阿根廷在四強止步 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

美洲盃4強賽事台灣時間3日上午由巴西大戰阿根廷，巴西靠著熱蘇斯（Gabriel Jesus）、費爾米諾（Roberto Firmino）上下半場各進一球，最終以2比0擊敗阿根廷，搶下冠軍戰門票，而巴西近期6次交手阿根廷，都還沒有吞下敗仗。

身為地主的巴西，儘管陣中少了內馬爾（Neymar），但從小組賽踢至四強賽，都沒有讓對手踢進過任何一球；阿根廷則是開低走高，從小組墊底到了8強2比0委內瑞拉，也是所有8強中，唯一在正規時間90分鐘內有進球的隊伍，且梅西(Lionel Messi)在8強賽的表現也很讓人驚艷。

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巴西上半場第19分鐘的第一次射門就率先破門，巴西越過防守球員，費爾米諾禁區右側傳中給熱蘇斯，熱蘇斯門前將球頂進，巴西1比0。第30分鐘卡塞米羅（Casemiro）犯規，梅西開自由球阿奎羅（Sergio Agüero）射門卻撞中門楣，馬丁內斯（Roberto Martinez）的射門再被守住，巴西1比0進入下半場。

下半場阿根廷攻勢更為積極，梅西和與阿奎羅配合後橫傳，德保羅（Rodrigo De Paul）禁區邊緣射門卻射飛。第57分鐘梅西凌空抽射被撲下、自由球直接攻向球門但撞柱，到了第71分鐘，熱蘇斯胸部停球後再過人，突破阿根廷防守，橫傳給費爾米諾，費爾米諾起腳，球打進球門右上角。

巴西2比0阿根廷擴大領先優勢，最終阿根廷無緣取得進球，最終巴西就以2比0擊敗阿根廷，拿下冠軍戰的門票，對手將是稍晚智利和秘魯對決的勝方。整場比賽阿根廷有14次射門卻只有2射正、巴西4次射門3射正並有2進球，雙方持球時間各半。

而巴西2比0贏過阿根廷後，也是近期雙方6次交手還未吞下敗仗（3勝3和），且維持從小組賽至今，還沒有讓對手破門的成績。而阿根廷本屆在四強止步，還要力拼三四名，但梅西要問鼎生涯首座大賽獎盃（世界盃、美洲盃），只能再等等。