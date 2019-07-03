運動雲

>

「榜眼」岳政華領軍　4位U18準職棒菜鳥先挑戰世界

ETtoday運動雲

▲▼2019中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,中信兄弟岳政華。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟岳政華。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職選秀結果剛出爐，高中畢業生共有17位創紀錄，在他們之中有4人在本屆U18世界盃的中華隊陣中，進職棒舞台前先挑戰世界。

中信兄弟第二輪榜眼岳政華領軍，中華隊將於本周報到集訓，利用兩個月的時間，準備迎接來自世界各地的好手。U18世界盃聚集各國菁英，不只中華隊有職棒新兵在內，過去韓國隊也有不少在6月就獲得職棒指名的新秀在其中，日本隊選秀10月舉辦，世界盃過後也有很多U18國手獲得職棒青睞，美國則是隔年選秀熱門都會參賽，所以成為重要的國際賽舞台。

請繼續往下閱讀...

▲U18羅暐捷、張聖豪。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18羅暐捷（左）、張聖豪（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

岳政華去年參加亞青，今年再叩關世青，將扮演中心打線火力輸送的角色，還有其他3位U18代表，統一獅第二輪選進的羅暐捷、中信兄弟第4輪選進的張聖豪都是攻擊型捕手，還有中信兄弟的林瑞鈞則是內野工具人，他們4人若留在最後的20人參賽名單，就會在進職棒前先踏上國際舞台，為國家隊爭取佳績。

此外，富邦悍將第3輪挑進的林聖榮及中信兄弟第5輪所選的黃弘毅，還有味全龍第21輪選進的陳震洋也都在中華隊36人培訓名單之列，不過藍白對抗賽期間表現不佳沒有被選進24人，待職棒磨練過後，未來仍有披上國家隊戰袍的機會。

▲林瑞鈞（左）、陳震洋（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林瑞鈞（左）、陳震洋（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18世界盃中華隊中信兄弟岳政華
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

中職／朱祥麟被味全龍選中　歌手姐姐到場見證

中職／桃猿傳出轉賣新光　下午記者會說分明

洋基500萬簽世界第一大物　被譽為「左右開弓版」楚特

中職／味全龍選中徐若熙　葉君璋：非常非常非常意外

洋基準備簽下16歲超級大物　媲美楚特「五拍子」潛力

讀者回應

﻿

最新新聞

1梅西5次美洲盃、4次世界盃難捧冠

2桃猿經營有目共睹　吳德威：不捨

3WSBL選秀　陳亭羽楊芷瑜狀元熱門

4桃猿提前練球　轉賣消息已有跡象

5光芒主場戰金鶯門票下殺台幣60元

熱門新聞

1震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

2朱祥麟被味全選中　歌手姐姐見證

3桃猿傳出轉賣新光　記者會說分明

4洋基500萬簽下世界第一16歲大物

5選中徐若熙　葉總：非常非常非常意外

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

(20190623第79場延賽)20190630中華職棒－富邦悍將 vs 中信兄弟

味全龍選秀完感想

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366