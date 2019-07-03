「榜眼」岳政華領軍　4位U18準職棒菜鳥先挑戰世界

▲中信兄弟岳政華。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職選秀結果剛出爐，高中畢業生共有17位創紀錄，在他們之中有4人在本屆U18世界盃的中華隊陣中，進職棒舞台前先挑戰世界。

中信兄弟第二輪榜眼岳政華領軍，中華隊將於本周報到集訓，利用兩個月的時間，準備迎接來自世界各地的好手。U18世界盃聚集各國菁英，不只中華隊有職棒新兵在內，過去韓國隊也有不少在6月就獲得職棒指名的新秀在其中，日本隊選秀10月舉辦，世界盃過後也有很多U18國手獲得職棒青睞，美國則是隔年選秀熱門都會參賽，所以成為重要的國際賽舞台。

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▲U18羅暐捷（左）、張聖豪（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

岳政華去年參加亞青，今年再叩關世青，將扮演中心打線火力輸送的角色，還有其他3位U18代表，統一獅第二輪選進的羅暐捷、中信兄弟第4輪選進的張聖豪都是攻擊型捕手，還有中信兄弟的林瑞鈞則是內野工具人，他們4人若留在最後的20人參賽名單，就會在進職棒前先踏上國際舞台，為國家隊爭取佳績。

此外，富邦悍將第3輪挑進的林聖榮及中信兄弟第5輪所選的黃弘毅，還有味全龍第21輪選進的陳震洋也都在中華隊36人培訓名單之列，不過藍白對抗賽期間表現不佳沒有被選進24人，待職棒磨練過後，未來仍有披上國家隊戰袍的機會。

▲林瑞鈞（左）、陳震洋（右）。（圖／記者楊舒帆攝）