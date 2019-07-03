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一起熬過小聯盟！柯賓悼念好友史凱格斯　穿45號上陣

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 ▲國民新進左投先發柯賓。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民左投先發柯賓。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

國民隊左投柯賓（Patrick Corbin）3日先發出戰馬林魚，特別穿上訂製的45號球衣，緬懷昨日突然在飯店猝死的天使隊投手史凱格斯（Tyler Skaggs），並在投手丘上親手寫下45號，以象徵他的存在。

柯賓過去球衣穿46號，但他堅持穿上45號球衣登板投球，以緬懷最親愛的摯友。「他們是最好的朋友，賽前早些時候他心情很情緒化，但他想要上場投球。他覺得這是他該做的事情。」國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）說。

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2009年大聯盟選秀會柯賓和史凱格斯先後被天使隊選上，兩人在天使小聯盟一起度過2個球季，接著又一起被球隊交易到響尾蛇隊，兩人在2012年一起升上大聯盟，長年一起打拚，建立起深厚感情，就像是親兄弟一樣。

 史凱格斯在2013年再次被交易送回天使隊，而柯賓則是繼續為響尾蛇效力，在待了6個球季後，於去年季後成為自由球員，最後以6年1.4億美元合約加盟國民。

史凱格斯是天使隊第6位被死神帶走的球員，天使3日與遊騎兵系列戰，主場遊騎兵在投手丘畫上代表史凱格斯的45號，賽前兩隊球員也進行全場默哀儀式。

▲天使先發左投史凱格斯（Tyler Skaggs）。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使先發左投史凱格斯（Tyler Skaggs）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 柯賓史凱格斯天使
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