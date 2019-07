一起熬過小聯盟！柯賓悼念好友史凱格斯　穿45號上陣

▲國民左投先發柯賓。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

國民隊左投柯賓(Patrick Corbin)3日先發出戰馬林魚,特別穿上訂製的45號球衣,緬懷昨日突然在飯店猝死的天使隊投手史凱格斯(Tyler Skaggs),並在投手丘上親手寫下45號,以象徵他的存在。

柯賓過去球衣穿46號,但他堅持穿上45號球衣登板投球,以緬懷最親愛的摯友。「他們是最好的朋友,賽前早些時候他心情很情緒化,但他想要上場投球。他覺得這是他該做的事情。」國民教頭馬丁尼茲(Dave Martinez)說。

Patrick Corbin writes 45 on the mound to pay tribute to his best friend Tyler Skaggs. pic.twitter.com/tUVbZRb3mK