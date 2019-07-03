運動雲

>

「戴資穎障礙」邁入第134周　印尼站保球后連三周密集賽程

ETtoday運動雲

▲▼ 戴資穎曬天使翅膀 。（圖／翻攝自戴資穎臉書粉專）

▲ 戴資穎曬天使翅膀 。（圖／翻攝自戴資穎臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

根據最新一周的世界羽聯（BWF）世界排名，戴資穎以9萬6225積分，穩坐世界球后134周、62周蟬連，持續樹立「戴資穎障礙」，16日將要出賽超級1000賽印尼公開賽，迎接球后保衛戰，並且開始連續三周的密集賽程，力拼東京奧運積分。

最新一週的世界排名前10沒有變化，戴資穎6月沒有任何賽事，專心在左訓調整訓練，並在臉書粉專曬出自己的背肌天使翅膀，「一年一拍，長得差不多！」也讓網友驚呼世界第一的訓練量，努力維持狀態真的很不簡單。

請繼續往下閱讀...

接下來戴資穎將要力拼衛冕印尼公開賽，由於今年的印尼公開賽開打時間延後，因此戴資穎在7月9日時積分會減少5580分，雖不影響球后地位，但將是球后保衛戰。首戰要對上新加坡楊佳敏，8強可能遭遇泰國依瑟儂；並接著參加23日開打的超級750賽日本公開賽，以及30日開打的超級500賽泰國公開賽，爭取東京奧運積分。

而按照印尼公開賽的籤表來看，戴資穎分在上半部，日本奧原希望在下半部，如果兩人在決賽交手，戴資穎無論輸贏都還是穩坐球后；而目前排名第2的陳雨菲是上屆印尼站的亞軍，屆時也將會被扣掉1萬0200積分，掉至世界第三，唯一要取得球后的方式就是自己拿下冠軍、還得戴資穎在8強前出局。

關鍵字： 戴資穎
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

熱門新聞

中職／震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

中職／朱祥麟被味全龍選中　歌手姐姐到場見證

洋基500萬簽世界第一大物　被譽為「左右開弓版」楚特

中職／味全龍選中徐若熙　葉君璋：非常非常非常意外

洋基準備簽下16歲超級大物　媲美楚特「五拍子」潛力

溫網／網球掀起「魔球革命」三天王都愛　數據分析1年300萬台幣

讀者回應

﻿

最新新聞

1雷納德刻意測試湖人快艇能否保密

2「賠到脫褲」　劉保佑早想賣

3表弟沒人要　沃神：已無卡森斯市場

4美洲盃／巴西2比0阿根廷晉級決賽

5安德魯斯三度盜本壘　史上第5人

熱門新聞

1震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

2朱祥麟被味全選中　歌手姐姐見證

3洋基500萬簽下世界第一16歲大物

4選中徐若熙　葉總：非常非常非常意外

5洋基準備簽下媲美楚特16歲超大物

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

(20190623第79場延賽)20190630中華職棒－富邦悍將 vs 中信兄弟

味全龍選秀完感想

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366