「戴資穎障礙」邁入第134周　印尼站保球后連三周密集賽程

▲ 戴資穎曬天使翅膀 。（圖／翻攝自戴資穎臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

根據最新一周的世界羽聯（BWF）世界排名，戴資穎以9萬6225積分，穩坐世界球后134周、62周蟬連，持續樹立「戴資穎障礙」，16日將要出賽超級1000賽印尼公開賽，迎接球后保衛戰，並且開始連續三周的密集賽程，力拼東京奧運積分。

最新一週的世界排名前10沒有變化，戴資穎6月沒有任何賽事，專心在左訓調整訓練，並在臉書粉專曬出自己的背肌天使翅膀，「一年一拍，長得差不多！」也讓網友驚呼世界第一的訓練量，努力維持狀態真的很不簡單。

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接下來戴資穎將要力拼衛冕印尼公開賽，由於今年的印尼公開賽開打時間延後，因此戴資穎在7月9日時積分會減少5580分，雖不影響球后地位，但將是球后保衛戰。首戰要對上新加坡楊佳敏，8強可能遭遇泰國依瑟儂；並接著參加23日開打的超級750賽日本公開賽，以及30日開打的超級500賽泰國公開賽，爭取東京奧運積分。

而按照印尼公開賽的籤表來看，戴資穎分在上半部，日本奧原希望在下半部，如果兩人在決賽交手，戴資穎無論輸贏都還是穩坐球后；而目前排名第2的陳雨菲是上屆印尼站的亞軍，屆時也將會被扣掉1萬0200積分，掉至世界第三，唯一要取得球后的方式就是自己拿下冠軍、還得戴資穎在8強前出局。