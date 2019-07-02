大聯盟連兩年來台辦U10少棒賽　「MLB CUP」2日開打

▲美國職棒大聯盟亞太區棒球發展總監Mr. Rick Dell及所屬專業講師群授課。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

由華南金控贊助的「2019 MLB CUP Taiwan」於7月2日在臺北青年公園棒球場舉行開賽記者會，來自全國16支U10的代表隊經過各縣市選拔競爭後，獲邀參與本屆賽會，將與去年冠軍桃園龜山國小一同爭取本屆的冠軍金盃。

「2019MLB CUP Taiwan」延續去年好評的活動，賽前的夢幻全壘打大賽，讓參賽球員在比賽開打前先拚打擊火力，同時記者會中也進行預賽分組公開抽籤儀式，雖然宣傳大使密爾瓦基釀酒人隊Bernie Brewer因班機關係將於7月2日晚間才抵達台灣，但是透過賽前的抽籤儀式，讓現場每個對戰的球隊在賽前能夠互相較勁，雖然抽籤儀式碰到大雨，仍澆不熄小朋友的熱情，熱鬧展開，最後抽籤分組出爐分別為，A組安慶、仁善、六家、龜山，B組壽天、石泉、豐田、力行，C組忠孝、土城、大豐、文昌，D組龍山、千秋、東園、和興。

請繼續往下閱讀...

自去年開始，華南金控將長期舉辦的「圓夢棒球營」提升到大聯盟規格，與美國職棒大聯盟共同推出「華南金控MLB CUP圓夢棒球營」，邀請美國職棒大聯盟亞太區棒球發展總監Mr. Rick Dell及所屬專業講師群授課，而參加棒球營的成員除了本次MLB CUP Taiwan的16支參賽隊伍外，還有今年華南金控「一球圓一夢」基層培育計畫的受贈球隊基隆市深美國小少棒隊。也因為受邀參與的人數增加，特別將棒球營分為兩個梯次進行。希望透過國際級的專業示範與指導，開啟孩子們的國際視野，並且透過宣傳大使、全壘打大賽等元素，讓打棒球變得更趣味性、更有目標。

華南金控再度與美國職棒大聯盟合作，希望透過MLB CUP賽事及周邊活動舉辦，帶給臺灣不同於以往的比賽特色和氛圍，也讓少棒球員們能夠一圓「前進大聯盟」的夢想。更是親子間良好的互動平台。希望未來會有更多基層棒球隊能參與MLB CUP Taiwan賽事，帶給臺灣的球迷朋友不同風貌的美國職棒大聯盟次少棒系列賽事。也期待未來能夠增加與外國球隊交流的機會。最後華南金控期待今年夏天將再度充滿孩子們快樂打棒球的歡笑聲，未來也會持續守護每個孩子熱愛棒球的初衷！

▲參賽球員大合照。（圖／中華棒協提供）