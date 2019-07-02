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溫網／網球掀起「魔球革命」三天王都愛　數據分析1年300萬台幣

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▲費德勒列第2種子 。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒私下愛用數據分析 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

數據分析的熱潮也延燒到網球場上，茲維列夫(Alexander Zverev)透露，網壇三天王也是愛用者，只不過非常低調，3人都不愛公開談論數據分析帶來的戰術變革。而數據分析服務要價昂貴，也突顯出網壇超大「貧富」落差，讓強者恆強，弱者恆弱。

「數據分析是比賽的一部份，幫助我針對個別對手擬定戰術，去年在ATP年終賽非常有幫助。」茲維列夫說。目前業界最有名的公司為《Tennis Stat》和《Golden Set Analytics》，1年要價8萬英鎊，約合新台幣。300萬出頭。若要買斷成為專屬服務，要價則更高。而據說費德勒(Roger Federer)在2017年澳網奪冠之前，就已經是《Golden Set Analytics》的用戶。

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《Golden Set Analytics》網站目前僅展示出基本的各方向球速、落點、軌跡、多拍來回等基本分析，以及球探報告等，聲稱握有世界前20名球員，25至100場比賽的分析資料，能幫助客戶的世界排名上升25名。

而球王喬科維奇(Novak Djokovic)則是邀請策略專家奧沙尼西（Craig O’Shannessy）進入團隊；納達爾(Rafael Nadal)並沒有和外部團隊合作，但教練莫亞(Carlos Moya)非常注重分析；穆雷(Andy Murray)也與草地網球協會分析師林恩(Lorcan Reen)合作。

「當一般人看到三天王的賽，通常認為比賽的結果和他們的球技和打法有關。但其實還有看不見的一面，他們熟悉對手的弱點，因此會調整打法和戰術，這已超越一般人理解的範圍。」奧沙尼西表示。「三大天王比一般球員更注重數據分析；一般球員專注在自己打球上，較少透徹研究他們的對手。」

▲喬科維奇(Novak Djokovic)。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溫網費德勒納達爾喬科維奇數據分析
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