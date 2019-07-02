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中職／文化李凱威、郭天信同入味全　再續隊友緣

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▲▼文化大學郭天信、李凱威投入中職選秀。（圖／記者黃詩崴攝）

▲文化大學郭天信（左）、李凱威入選味全龍隊。（圖／記者黃詩崴攝）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

就讀於文化大學的李凱威、郭天信，今年一同投入中華職棒新人選秀會，最終順利在第二輪及第三輪入選味全龍隊，將再續隊友情誼，共同努力。

攻守俱佳的李凱威，原本預計大學畢業後再參加選秀，但今年恰逢味全龍隊回歸，與家人及教練討論後，認為今年是好時機，才決定投入選秀，最終在第二輪被味全選進。對於選秀結果，他說：「沒有特別去預期會在第幾輪中選，因為選秀有時候就是會有變數，選前當然希望可以得到球團的肯定，能越前面越好，最後能在第二輪入選也算是給自己的一個肯定。」

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味全龍將先從二軍出發，李凱威認為：「可以利用這段時間先適應，了解職棒的生態，也期許自己可以不斷進步，跟著職棒的學長們學習，最重要的是維持身體健康，讓職業生涯更長久。」

▲107大專棒球聯賽,文化大學林安可、李凱威。（圖／記者路皓惟攝）

▲文化大學李凱威。（圖／記者路皓惟攝）

內野活棋郭天信，經過大學一年的磨練後，今年決定參加選秀，希望能趁自己還年輕，可以早點挑戰，最終在第三輪被味全選進。選秀結束後他表示：「其實很意外自己可以在前三輪選上，心裡很開心也感謝味全龍教練團的肯定，加入職棒後希望能保持身體健康，好好為球隊努力。」

順利入選後，郭天信也感性的提到：「感謝南英商工陳獻榮教練在高中三年的照顧，以及文化大學教練團這一年的指導，最後要特別感謝我的家人們，一直以來的支持與鼓勵。」

▲▼2019中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,味全龍郭天信。（圖／記者季相儒攝）

▲2019中華職棒新人球員選拔會,味全龍第三輪郭天信。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中職中職選秀味全龍李凱威郭天信文化大學
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