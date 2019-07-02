美洲盃／巴西、阿根廷12年後再交手　森巴軍團嚴防梅西

▲梅西 。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

美洲盃將於3日進行4強賽事，第一場的比賽就是由巴西大戰阿根廷，這是兩對自2007年美洲盃決賽後，睽違12年再次相遇，這場也可說是梅西(Lionel Messi)與「森巴軍團」的世紀之戰，不過本屆美洲盃巴西還未失球，這也讓阿根廷要突破的話，有著一定的挑戰性。

身為地主的巴西，從小組賽開始都沒有讓對手踢進過任何一球，儘管陣中少了內馬爾，但實力依舊非常強大也很穩定；阿根廷則是開低走高，在小組賽原先是墊底，但隨後表現越來越出色，到了8強對戰委內瑞拉，以2比0成功晉級，阿根廷也是所有8強中，唯一在正規時間90分鐘內有進球的隊伍，其他3場比賽在正規時間都是0比0，是透過PK大戰才分出勝負。

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雖然巴西的狀態較阿根廷出色，不過接下來4強的場地，正是2014年世足賽巴西以1比7敗給德國的場地，似乎也會讓比賽出現一些不確定性，另外阿根廷還有梅西坐鎮，雖然他本屆至今只有在小組賽踢進一球點球，也承認自己不在最佳狀態，不過只要有梅西在，阿根廷就有無限的可能。

▲巴西自小組賽至今沒讓對手踢進任何一球。（圖／達志影像／美聯社）



就連席爾瓦(Willian Silva)也表示不敢輕忽梅西，「梅西是史上最佳球員，是我見過最好的球員，無論我們腳下是否有球，都必須特別注意他。」阿根廷主帥斯卡洛尼(Lionel Scaloni)更大讚梅西，「其他國家隊成員都很喜歡梅西，他們想幫助梅西贏得更多冠軍，作為足球歷史上最好的球員，必須要贏得一些東西，沒有人比他更渴望贏得國家對榮譽，我對於梅西給阿根廷的貢獻很滿意，我們信任他，他也是我們的旗幟。」



值得一提的是，在4強戰之前，只要正規時間90分鐘踢成平手，就會直接進行PK大戰，不過自4強賽開始，若90分鐘踢平後，將會進行30分鐘的延長賽，若120分鐘戰平後，才會進行PK大戰，過去阿根廷曾14次奪下美洲盃冠軍，巴西則有8次，但阿根廷自1993年後就沒再奪冠，巴西則自2007年後沒再奪冠，這場世紀之戰將於3日早上8點30分展開，另一場智利對決祕魯的4強賽則是4日早上8點30分。

▲阿根廷與巴西睽違12年再次交手。（圖／達志影像／美聯社）