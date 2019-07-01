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中職／味全龍回歸首位狀元　「三游砲」劉基鴻呼聲最高

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▲高中木棒聯賽，平鎮劉基鴻。（圖／學生聯盟提供）
▲劉基鴻。（圖／學生棒聯提供）  

記者陳立勳／台中報導

中華職棒30年季中新人選秀會1日晚間6點在台中舉辦，來自平鎮高中18歲「三游砲」劉基鴻有望成為味全龍隊重返中職的首位選秀狀元。

由於味全龍隊回歸中職，今年中職選秀總計145人報名，包括33名高中應屆畢業球員，均寫下歷年新高，味全龍取得選秀第1順位，第2至第5順位以去年度的戰績排名依序為中信兄弟、富邦悍將、統一7-ELEVEn獅、Lamigo桃猿，為讓味全龍選到更多好手以平衡各隊戰力，選秀前4輪增設第6順位給味全龍，意即前4輪可選8人，第5輪起回歸正常，每隊各選1人。

味全龍隊總教練葉君璋曾經點名徐若熙、岳政華、林安可、劉基鴻、魏碩成、江國豪等6人皆是選秀狀元人選之一，據了解狀元從文化大學「二刀流」林安可、平鎮高中劉基鴻之中選出。

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本次狀元呼聲最高的江國豪，不僅控球好，變化球種多，打過不少國際賽，算是本屆選秀完成度較高的投手，進職棒能擔綱先發投手，但據了解由於江國豪的簽約金開價較高，超越當年蔡仲南的所保持的簽約金紀錄，恐不利於狀元競爭，而「二刀流」林安可先前曾傳出左手傷勢，今年實戰球速雖然可以投到143公里，但投球出賽場次不多，身體狀況成唯一個問號，但林安可具備優異的運動能力，跑壘速度快，打擊能力不輸投球，同時林安可的知名度與搶眼外型也是一大優勢，有中職球隊打算選進林安可，安排轉任野手，至於平鎮高中的劉基鴻被球探評價頭腦好，具備長打能力，進職棒如果從遊擊移防三壘，減輕守備負擔，相信打擊能力可以穩定成長，被看好是未來的三游砲，對於明年先打二軍的味全龍隊來說，有時間讓劉基鴻先在二軍磨練，順利的話後年銜接一軍賽事。

中信兄弟首選劉基鴻，但如果味全龍隊選擇劉基鴻，想要補強外野手的中信兄弟傾向優先考量岳政華與林安可，如果中信選了岳政華，將與哥哥岳東華同隊，促成新一組兄弟檔同隊話題，同時具有球星氣質的林安可據傳也是中信高層屬意人選，富邦悍將對於江國豪很有興趣，加上台體大背景，很有機會被富邦挑到，統一7-ELEVEn獅隊想要補強外野，從小沒有重大傷病史的岳政華將是首選，而幫忙獅隊餵球的左投魏碩成，也可能成為獅隊的目標之一，Lamigo桃猿戰力完整，近年以偏好選擇高中球員，尤其地緣關係喜愛挑選平鎮高中的選手，擁有最快150公里球速的徐若熙，很有可能被桃猿挑中，補強桃猿牛棚戰力。

▲▼亞錦賽中華與南韓之戰-林安可。（圖／記者黃克翔攝）
▲林安可。（圖／記者黃克翔攝）  

關鍵字： 中華職棒味全龍
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