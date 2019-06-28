中職／雙獅主題套票　7月2日開放會員優先預購



▲統一獅隊推出雙獅主題套票。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

2019年統一7-ELEVEn獅隊下半季賽事推出6大主題活動，其中台日雙獅聯名主題活動，邁向第4年合作，今年2月獅隊前往日本高知與埼玉西武獅進行兩場熱身交流賽，獲得球迷好評，延續雙方彼此合作，今年例行賽期間8月3及4日，推出聯名特別企劃主題活動。

日本方面埼玉西武獅預計在8月13、14日於主場大都會人壽巨蛋舉辦台灣日活動，將邀請到甜美可愛的Uni-girls以及萊恩前往大都會人壽巨蛋，與埼玉西武獅的官方啦啦隊bluelegend和LEO、RINA攜手帶來精彩的表演，台灣方面則預計於8月3、4日統一獅台南主場舉辦。

2019年台日雙獅聯名主題活動，首波購票將於7月2日到7月21日推出「台日雙獅聯名主題套票」預購，其中7月2日中午12點到7月5日上午11點59分為2019年統一獅VIP會員優先購票，7月5日中午12點到7月21日將開放一般球迷購買套票。

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回饋日本埼玉西武獅球迷來到台灣共同參與主題日活動，凡持2019年埼玉西武獅會員卡或日本護照球迷，可購買會員專屬優惠票券，享受全票100元折扣，每張卡及每本護照限一人使用，當天進場前請至售票口進行認證審核，即可享受優惠。

「台日雙獅聯名主題套票」提供四大好康活動，好康一：超值好禮「台日雙獅聯名旗幟」及「雙獅球衣手腕包」各一個；好康二：當天賽後專屬啦啦隊及吉祥物擊掌活動；好康三：每場抽出幸運10位球迷獲得選手實戰球衣；好康四：每場抽出幸運10位球迷獲得統一獅選手簽名實戰比賽用球。