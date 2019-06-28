運動雲

>

中職／雙獅主題套票　7月2日開放會員優先預購

ETtoday運動雲

▲統一獅隊推出雙獅主題套票。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊推出雙獅主題套票。（圖／統一球團提供）  

體育中心／綜合報導

2019年統一7-ELEVEn獅隊下半季賽事推出6大主題活動，其中台日雙獅聯名主題活動，邁向第4年合作，今年2月獅隊前往日本高知與埼玉西武獅進行兩場熱身交流賽，獲得球迷好評，延續雙方彼此合作，今年例行賽期間8月3及4日，推出聯名特別企劃主題活動。

日本方面埼玉西武獅預計在8月13、14日於主場大都會人壽巨蛋舉辦台灣日活動，將邀請到甜美可愛的Uni-girls以及萊恩前往大都會人壽巨蛋，與埼玉西武獅的官方啦啦隊bluelegend和LEO、RINA攜手帶來精彩的表演，台灣方面則預計於8月3、4日統一獅台南主場舉辦。

2019年台日雙獅聯名主題活動，首波購票將於7月2日到7月21日推出「台日雙獅聯名主題套票」預購，其中7月2日中午12點到7月5日上午11點59分為2019年統一獅VIP會員優先購票，7月5日中午12點到7月21日將開放一般球迷購買套票。

請繼續往下閱讀...

回饋日本埼玉西武獅球迷來到台灣共同參與主題日活動，凡持2019年埼玉西武獅會員卡或日本護照球迷，可購買會員專屬優惠票券，享受全票100元折扣，每張卡及每本護照限一人使用，當天進場前請至售票口進行認證審核，即可享受優惠。

「台日雙獅聯名主題套票」提供四大好康活動，好康一：超值好禮「台日雙獅聯名旗幟」及「雙獅球衣手腕包」各一個；好康二：當天賽後專屬啦啦隊及吉祥物擊掌活動；好康三：每場抽出幸運10位球迷獲得選手實戰球衣；好康四：每場抽出幸運10位球迷獲得統一獅選手簽名實戰比賽用球。

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

推薦閱讀

中職直播／富邦挑戰主場5連勝　包林傑力抗王溢正

中職／崇越留甲組培養人才　暫時不當第6隊

中職／王建民傳授伸卡球　南英王牌莊昕諺跨海追夢

中職／味全龍申請參戰冬盟　考慮找洋將助陣

熱門新聞

12強／心疼黃甘霖　洪一中：不當統一總教練不影響12強

中職／球迷高喊下台後請辭　黃甘霖退位另有隱情？

中職／身體不佳辭去總教練　黃甘霖道歉

中職／葉君璋點名江國豪狀元　張泰山喜歡劉基鴻

王維中三振大谷翔平中心打者連3K　神牽制連續解決天使強打

魯長老暗示雷納德？快艇第6人：為暴龍打球很棒但很快就想回家

讀者回應

﻿

最新新聞

1宋文華目睹曾仁和手傷　中繼2局無失分

2雙獅主題套票　7月2日放會員預購

3「黃金03梯」首輪僅剩詹皇、甜瓜

4大聯盟高國輝　洛磯中外野手托球全壘打

5曹竣崵評許哲榮選秀是右打陳晨威

熱門新聞

1洪一中：黃甘霖不當統一總教練不影響12強

2球迷喊下台後請辭　黃甘霖退位有隱情

3身體不佳辭去總教練　黃甘霖道歉

4葉總喜歡江國豪　張泰山愛劉基鴻

5王維中三振大谷翔平　天使中心打者連3K

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

代打建功！廖健富右外野方向三分全壘打幫助Lamigo逆轉戰局 | 06_26 Lamigo vs 統一 八局上

跑過頭啦！黃敬瑋判斷失誤讓壘上跑者回來攻下一分 | 06_26 Lamigo vs 統一 八局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

郭阜林發生守備失誤讓打者安全上壘 | 06_26 Lamigo vs 統一 七局上

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366