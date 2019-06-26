中職／郭李建夫點頭　朱祥麟提早投入選秀



▲開南大學朱祥麟。（圖／朱祥麟提供）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒30年季中新人選秀將於7月1日登場，開南大學20歲內野手朱祥麟去年入選U23世界盃國手，今年也報名選秀。

目前是開南大學2年級，主要鎮守二壘與游擊，朱祥麟表示，其實原本就想要參加選秀，有跟郭李建夫教練討論，郭李教練算是自己的貴人，朱祥麟坦言以前在高中時期出賽機會並不多，大學來開南得到很多機會，守備與打擊成長很多。

原先郭李建練希望朱祥麟明年再出來選秀，如今郭李教練點頭答應，朱祥麟表示，早晚都是要挑戰職棒，想要提早適應，主要看自己有沒有準備好，去年參加國際賽在心態上面，對戰國外球對學到很多，也提升不少自信心，包括心態、選球與作戰的觀念。

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堂哥是統一7-ELEVEn獅隊朱元勤，朱祥麟表示，堂哥平常私底下也會傳授很多觀念，除了堂哥之外，很欣賞統一7-ELEVEn獅隊陳鏞基與日本職棒讀賣巨人隊坂本勇人，對於選秀順位就是順其自然，受到堂哥影響，朱祥麟坦言是獅迷，但爸爸以前是興農牛迷，媽媽則是La New熊迷。

朱元勤認為，堂弟的爆發力很好，速度也不錯，打擊很有力量，各項條件都比我還要好，未來蠻有潛力，身材與技術都符合職棒的條件，只差在比賽經驗，鼓勵他只要覺得準備好，就早點挑戰職棒。



▲開南大學朱祥麟。（圖／朱祥麟提供）